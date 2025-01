Viih Tube encanta ao mostrar Ravi sorrindo: 'Quem aguenta?'

Em suas redes sociais, a digital influiencer Viih Tube postou um vídeo fofíssimo em que o filho Ravi, de dois meses, aparece sorrindo

Em suas redes sociais, Viih Tube sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 33 milhões de seguidores. Casada com Eliezer, ela é mãe de Lua, de um ano, e de Ravi, de dois meses.

Nesta quinta-feira, 16, a digital influencer publicou em seu Instagram Stories um vídeo fofíssimo em que aparece conversando com o filho caçula.

"Conversa, fala 'oi mamãe, eu estou vendo meus amigos'", disse ela para o pequeno, que abriu um lindo sorriso e fez barulhinhos típicos de bebê.

A mamãe coruja não aguentou tanta fofura. "Quem aguenta esse sorriso no começo?", escreveu ela na legenda.

Presentão

A pequena Lua Di Felice, de apenas um ano, chamou a atenção dos usuários na quarta-feira, 15, pelo gesto carinhoso à avô, Viviane Di Felice, mãe da influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube. Isso porque a menina presentou a vovó com um Porsche Panamera, que pode ultrapassar o valor de R$ 600 mil no mercado automobilístico. O modelo do veículo escolhido é branco, com um painel de controle digital e estofados em couro preto.

Viviane anunciou a novidade em seu perfil no Instagram, que conta com mais de 600 mil seguidores, e agradeceu a neta: "Quem será que deu o carro para a vovó? Que privilégio, Deus! Obrigada, Deus, por tudo o que proporciona para a nossa família! Te amo, Lua", escreveu na legenda da publicação em que consta Viviane ao lado do veículo.

Em outro registro, Viih e Lua aparecem dentro do carro celebrando a conquista do presente.

Recentemente, a influenciadora e empresária Viih Tube revelou quanto já guardou para a filha, Lua Di Felice, desde o nascimento da bebê. O surpreendente é que a jovem contou que a criança já é mais rica do que ela e disse que o dinheiro vem dos trabalhos publicitários que a menina participa, tanto sozinha quanto com os pais.

