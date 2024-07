Viih Tube encanta ao mostrar Lua tocando instrumento

Viih Tube encantou seus seguidores ao compartilhar um registro fofíssimo da filha Lua, de um ano. No vídeo, a pequena aparece tocando um instrumento

Em suas redes sociais, Viih Tube sempre compartilha diversos momentos fofíssimos da filha Lua, de um ano, fruto do seu relacionamento com Eliezer. Além dela, o casal está à espera do segundo filho, que se chamará Ravi.

A digital influencer já comentou diversas vezes o quanto a herdeira é apaixonada por música e isso fica cada vez mais claro. Em seu Instagram Stories, a famosa compartilhou um vídeo em que mostra Lua tocando uma flauta de brinquedo.

A família comemorou após a pequena conseguir soprar e fazer o som, e Lua abriu um sorrisão e bateu palmas com a sua própria conquista.

Mudanças no corpo

A influenciadora digital Viih Tube usou as redes sociais na quinta-feira, 18, para compartilhar com os seguidores um relato sobre a segunda gestação. Grávida de seis meses, ela, que sempre fez questão de mostrar a maternidade real, fez um vídeo apontando as principais mudanças em seu corpo até o momento.

Mãe da pequena Lua Di Felice, de um aninho, Viih contou que antes da chegada do caçula, Ravi, ela ainda fará um 'tour' pelo corpo para mostrar as mudanças completas da gravidez inteira. Durante a primeira gestação, a famosa também exibiu a transformação de seu corpo ao longo dos meses.

"Seis meses de gestação e quero falar sobre o meu corpo com vocês! Diariamente estou sentindo mudanças no meu corpo e o mais engraçado é comparar as mudanças dessa gestação, com a gestação da Lua. Eu tenho tido muitas olheiras, algumas espinhas, meu cabelo não tem caído e está bem forte, mas se tem uma coisa que se manteve em ambas gestações foram as estrias", iniciou a esposa do ex-BBB Eliezer.

Durante o registro gravado, Viih Tube ressaltou que apesar de gostar de se cuidar, não está preocupada com as mudanças, uma vez que seu corpo está gestando seu bem maior, que é o bebê. "É normal sentir insegurança, faz parte", declarou ela.