Viih Tube e Eliezer se emocionam com chamego de Lua di Felice com Ravi

‘Chorei tanto’, se emocinou Eliezer; no registro, a filha mais velha do casal aparece fazendo carinho e beijando o irmão

Viih Tube e Eliezer não estão se aguentando com os momentos entre Lua Di Felice, de 1 ano, com o irmão, Ravi, o bebê recém-nascido nascido já em casa. Nesse domingo, 17, o casal derreteu seus seguidores ao compartilharem um novo momento dos pequenos juntos.

Em um vídeo postado nos Stories do Instagram do ex-BBB, o pequeno aparece no colo da avó materna, Viviane Di Felici. Em seguida, a irmã se aproxima do bebê e dá um beijo na testa dele, deixando todos se derretendo em volta.

"Ahhhh meu Deus do céu, ah meu Deus do céu", reagiu Eliezer enquanto Viih aplaudia a filha. Ao ver a felicidade da família, Lua ainda se aproximou da cabeça do irmão e sorriu. "É seu irmão", falou a avó. "É irmão", respondeu Lua fazendo todos comemorarem novamente.

"Você é muito carinhosa, meu amor. Bate aqui. Cadê minha guerreira, bate aqui", afirmou Viih Tube, levantando a mão e sendo ignorada pela primogênita. Para finalizar, Lua ainda fez carinho no irmão e ficou curiosa sobre o cabelo dele.

"Eu chorei tanto nessa hora", complementou o empresário na legenda.

Foto: Reprodução / Instagram

Eliezer desabafa sobre noite agitada com Ravi

Como é de se esperar, as noites com um recém nascido não são nada fáceis, e os papais que o digam. Em seu Instagram Stories, o ex-BBB compartilhou um vídeo em que mostra a esposa sentada em uma poltrona e desabafou sobre a noite agitada com o pequeno.

"Está caindo de sono, não dormiu nada. Ravi acordou essa madrugada de 1h30 em 1h30. Ainda estamos ajustando a quantidade de leite na amamentação e para piorar a situação ela está com apojadura", contou ele.

Apojadura é o nome dado ao processo natural de preparação das mamas para a produção de leite materno, que ocorre entre o segundo e o quinto dia após o parto. Nesse período, geralmente as mamas ficam mais cheias, quentes, endurecidas e sensíveis. Além disso, algumas mulheres podem sentir desconforto, dor, mal-estar e calafrios.