Eliezer desabafa sobre noite agitada com Ravi: 'Não dormiu nada'

Eliezer desabafpu sobre a noite agitada que teve com o filho recém-nascido Ravi e afirmou que Viih Tube não conseguiu dormir nada

Recentemente, Viih Tube e Eliezervoltaram para a casa com o filho Ravi nos braços. Eles também são pais de Lua, de um ano.

Como é de se esperar, as noites com um recém nascido não são nada fáceis, e os papais que o digam. Em seu Instagram Stories, o ex-BBB compartilhou um vídeo em que mostra a esposa sentada em uma poltrona e desabafou sobre a noite agitada com o pequeno.

"Está caindo de sono, não dormiu nada. Ravi acordou essa madrugada de 1h30 em 1h30. Ainda estamos ajustando a quantidade de leite na amamentação e para piorar a situação ela está com apojadura", contou ele.

Apojadura é o nome dado ao processo natural de preparação das mamas para a produção de leite materno, que ocorre entre o segundo e o quinto dia após o parto. Nesse período, geralmente as mamas ficam mais cheias, quentes, endurecidas e sensíveis. Além disso, algumas mulheres podem sentir desconforto, dor, mal-estar e calafrios.

Primeiro encontro dos irmãos

A influenciadora digital Viih Tube explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar um novo vídeo de sua família. Desta vez, ela exibiu como foi o primeiro encontro dos dois filhos, Lua, de 1 ano, e Ravi, de quase 1 semana.

A estrela aproveitou que recebeu alta hospitalar no sábado, 16, para mostrar o momento especial para seus fãs. Nas imagens, a pequena Lua chegou na maternidade com o pai, Eliezer, e foi correndo para o encontro da mãe.

Logo depois, a mãe e o pai levaram a menina para conhecer o irmãozinho. Ela ficou encantada com o bebê e ainda ganhou um presente para marcar este encontro.

"O primeiro encontro da Lua com o Ravi. Ainda no hospital, 2° dia de vida do Ravi, levamos a Lua para conhecer o irmão e foi para a gente um momento muito importante e emocionante. Nós passamos os 9 meses imaginando como seria a reação da Lua e ela é muito amorosa e carinhosa", disse ela na legenda.

