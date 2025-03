Bebê / Data especial

Viih Tube celebra os quatro meses do filho Ravi: 'Vamos comemorar'

Em suas redes sociais, Viih Tube celebrou os quatro meses do filho Ravi, fruto do seu relacionamento com Eliezer, e contou que terá comemoração

Viih Tube com Ravi - Foto: Reprodução/Instagram