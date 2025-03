MC Daniel se declara em comemoração ao primeiro mês de vida do filho, Rás

O cantor MC Daniel se derreteu ao celebrar o primeiro mês de vida de Rás, seu filho com Lorena Maria: "Grato por me tornar pai"

Nesta terça-feira, 18, MC Daniel usou as redes sociais para celebrar o primeiro mês de vida de Rás, seu filho com Lorena Maria. Nas postagens, o cantor, que sempre expressou a vontade de ser pai, reuniu registros do pequeno e não escondeu a feliciadade em viver a data.

"Feliz que meu filho está fazendo 1 mês de vida", declarou Daniel, que ainda completou a declaração no feed de seu perfil oficial. "Comemoração de 1 mês de vida do meu filho. Grato por me tornar pai", escreveu ele.

Na segunda-feira, 17, MC Daniel e a sua noiva, a empresária Lorena Maria, revelaram o tema que escolheram para celebrar o primeiro mês de vida de Rás,que nasceu no dia 18 de fevereiro. Por meio das redes sociais, eles contaram que vão comemorar a data com o tema Harry Potter, série de fantasia que narra a história de um jovem bruxo.

Veja os registros:

MC Daniel celebra primeiro mês de vida do filho. Foto: Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MC DANIEL 🦅 FALCÃO DO FUNK (@mcdaniell)

MC Daniel encanta ao cantar para acalmar choro do filho

Na quarta-feira, 12, MC Daniel deixou os internautas encantados ao compartilhar um momento especial ao lado do filho, Rás. Fruto da relação do cantor com Lorena Maria, o pequeno, que estava chorando, se acalmou ao ouvir o papai cantando a música "Versos Simples", de Armandinho.

"Quando meu papai canta pra mim eu me acalmo", declarou MC Daniel na publicação, em que surgiu arrumando o herdeiro.

Mais tarde, o artista retornou às redes sociais para exibir uma nova foto com Rás no colo. "Eu por você e você por mim, moleque. Agora o corre é dobrado e o foco é você", garantiu o papai coruja. Veja as fotos!

Leia também:MC Daniel explica por que o filho dele com Lorena Maria não tem babá