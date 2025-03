Casada com João Lucas, a modelo Sasha Meneghel confessou sonho de viver a maternidade e revelou se pretende engravidar em breve

Durante participação no PodDelas desta terça-feira, 18, Sasha Meneghel e João Lucas falaram abertamente sobre a possibilidade de aumentarem a família em breve. Genro de Xuxa Meneghel e Luciano Szafir, o cantor ainda revelou que mantém um estoque de testes de gravidez em casa, para qualquer eventualidade.

Durante o bate-papo, Sasha confessou que ser mãe é um grande sonho, mas, por enquanto, seu foco principal está na carreira . "Eu quero poder viver a gravidez com intensidade, porque sou uma pessoa muito intensa. Tudo que eu faço, faço no meu 100%. Então, quero viver isso com calma e profundidade. E, agora, a minha vida não está calma, então acho que prefiro esperar um pouco mais", explicou.

Casado com a modelo desde 2021, João Lucas destacou que, mesmo antes do planejado, a chegada de um bebê seria motivo de celebração. "Obviamente, se vier agora... Ah, a gente vai ser muito feliz! Vai receber de braços abertos, porque é algo que sempre sonhamos", disse Sasha. "Se vier amanhã, a gente já vai estar tão feliz como se tivesse planejado", garantiu João.

"Mas que eu tenho um estoque de teste de gravidez em casa, eu tenho! Porque qualquer coisa que a gente suspeite, bota o palitinho. A gente ama essa ideia de ter filho, só que não vai ser agora", brincou o artista.

Carnaval

A modelo e estilista Sasha Meneghel chamou a atenção ao marcar presença com o marido, o cantor João Lucas, em uma festa de Carnaval no Rio de Janeiro, no último sábado, 1. Isso porque, a filha de Xuxa Meneghel e Luciano Szafir ousou na produção.

Para o evento, a jovem, de 26 anos, descoloriu as sobrancelhas e apostou em um vestido todo vazado. De cor verde e de pedras, a peça deixou à mostra as curvas da influenciadora com estilo e muita classe. Além da peça diferenciada, ela elegeu uma bolsinha vermelha para contrastar. Veja as fotos!

