Viih Tube mostra Ravi usando roupa que foi de Lua. Veja!

Em suas redes sociais, Viih Tube mostrou um momento fofíssimo em que o filho Ravi surgiu usando uma roupa que foi da irmã Lua

Em suas redes sociais, Viih Tube sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 33 milhões de seguidores. Casada com Eliezer, ela é mãe de Lua, que completa dois anos em abril, e de Ravi, de quatro meses.

Nesta terça-feira, 18, a digital influencer mostrou o filho caçula usando uma roupa do famoso personagem Stitch, da Disney. A famosa revelou que a peça pertencia a primogênita. E um detalhe surpreendente é que Lua usou a roupa quando era mais velha que Ravi.

"E o Ravi com quatro meses usando a roupa de Stitch que a Lua usou com sete?", escreveu a mamãe coruja. Em seguida, Viih resgatou uma foto da filha mais velha usando o look. "A Lua usando a mesma roupa com sete meses, quase oito".

Festa de aniversário

A influenciadora digital Viih Tube não esconde o quanto está ansiosa para o aniversário de dois anos da filha, Lua Di Felice. A pequena, fruto de seu casamento com o ex-BBB Eliezer, ganhará uma festa temática para celebrar em grande estilo a chegada do novo ciclo de vida.

Por meio das redes sociais, Viih revelou em primeira mão aos seguidores alguns detalhes dos preparativos para o evento, que deve acontecer em abril, mês em que a bebê faz aniversário oficialmente. Bastante animada, a famosa contou que, este ano, Lua terá uma festa com o tema inspirado na boneca Barbie.

"Estamos aqui conversando [e revisando] a lista de convidados porque simplesmente esquecemos de chamar as pessoas", contou a influenciadora. Eliezer, que estava ao lado da esposa, brincou: "Ela lembrou de tudo, só esqueceu de convidar as pessoas", divertiu-se ele. "Vou enviar hoje [os convites]", garantiu Viih Tube.

A festa de aniversário de dois anos de Lua Di Felice deve acontecer no mesmo buffet onde Viih e Eliezer realizaram o chá revelação de Ravi, filho caçula do casal, localizado em São Paulo.

Leia também: Viih Tube mostra novas fotos do mesversário do filho Ravi