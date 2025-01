Viih Tube se derrete ao compartilhar fotos de Ravi fantasiado: 'Todo sorridente'

A influenciadora digital Viih Tube encantou seus seguidores das redes sociais ao compartilhar novos registros de seu filho caçula, Ravi, de dois meses

A influenciadora digital Viih Tube encantou seus seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 14, ao compartilhar novos registros de seu filho caçula, Ravi, de dois meses. O pequeno, que é fruto de seu relacionamento com o ex-BBB Eliezer, surgiu fantasiado em fotos fofas.

"Mamãe eu já sou todo sorridente e ainda olhando pra câmera. Acompanhamento de 2 meses! Até parece que eu não ia fazer as fotinhos de cada mês com um tema igual fiz da Lua de recordação!

Hoje olho as dela e morro de amores!Uma coisa é certa: eu pari meu marido mesmo", escreveu a influenciadora na legenda.

Viih Tube se emociona no mesversário do filho

No último sábado, 11, a digital influencer e o marido Eliezer realizaram uma festa para celebrar o segundo mês do filho Ravi. A comemoração teve como tema a Disney. O casal surgiu fantasiado de Pato Donald e Margarida, enquanto Lua, primogênita do casal, de um ano, apareceu com um look da Minnie. Já o aniversariante estava vestido como o Mickey.

Ao compartilhar fotos da celebração, Viih Tube escreveu: "Meu filho, eu acho que em cada mesversario seu a mamãe vai chorar mais que o normal, de tanta gratidão! Eu acabo lembrando sempre de um dos dias no carro voltando do hospital, ouvindo o louvor 'tá chorando por que', tentando me acalmar, chorando tanto que me perdia nas minhas lágrimas, eu nunca vou me esquecer do tanto que eu estava tentando me acalmar em Deus, mas só eu sei como estava difícil, eu estava com muito medo de perder você, um pedaço de mim, eu nunca vou me esquecer da agonia que eu sentia, da dor no peito".

E completou: "E hoje com você recuperado, bem, saudável, com o seu corpinho tão pequeno, mas tão guerreiro, hoje me dando os sorrisos mais lindos do mundo e cheio de vida! Obrigada meu Deus! Eu sei que foi você! Eu nunca vou me esquecer e nem me afastar de você, não só eu, mas toda nossa família viverá sobre a sua palavra".