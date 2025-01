Filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda encanta ao surgir com look vermelho

Graciele Lacerda compartilhou um novo registro da filha, Clara Lacerda Camargo, que é fruto de seu relacionamento com o cantor Zezé Di Camargo

A influenciadora digital Graciele Lacerda explodiu o fofurômetro nas redes sociais ao compartilhar um novo registro da filha, Clara Lacerda Camargo, que é fruto de seu relacionamento com o cantor Zezé Di Camargo. Nesta terça-feira, 14, ela mostrou o look fofo que escolheu para a pequena.

Na imagem compartilhada nos stories do Instagram, a pequena aparece vestindo um look na cor vermelha. Na sequência, ela mostrou a filha na companhia do pai. "Oi, titias! Estou toda de vermelho hoje", se derreteu Graciele.

Clara Lacerda Camargo

Por que o parto de Clara foi antecipado?

Em entrevistao ao GSHow, Zezé Di Camargo contou o que levou a pequena a vir ao mundo antes do previsto.“O parto era programado, mas ela acabou antecipando seu nascimento porque a mãe estava com a pressão muito alta. Não podia arriscar e precisamos antecipar uns dias. Era para ela nascer no dia 27 e Clara resolveu vir antes para o mundo", disse ele.

"A mãe sentiu muitas contrações e os médicos acharam que a criança não poderia correr esse risco. Ela nasceu às 4h51 do dia 25 e tive o privilégio de acompanhar tudo. As circunstâncias e a situação me permitiram isso. Nas outras vezes (do nascimento dos três filhos), não tive esse privilégio", complementou.

Já no último domingo, 12, Zezé compartilhou detalhes de como conseguiu ter a filha mesmo depois de fazer uma vasectomia. "Foi difícil porque o homem, quando vai fazer um filho, participa só da hora do bom, não é verdade. Que é fazer o filho. No meu caso, não. Eu sou vasectomizado há muitos anos, aí eu tive que fazer punção. E eu tive que fazer duas!", disse o cantor.

"Pegou uma agulha, escolhe um [testículo]... Que tem dois. Enfia a agulha bem lá no fundo e puxa que nem uma seringa", detalhou Zezé. "Na hora, a gente não sente porque tá anestesiado. Mas uma semana depois, a gente ainda fica andando assim", confessou ele, com as pernas abertas.

