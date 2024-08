Viih Tube gasta mais de R$ 10 mil em dia de compras pro enxoval de Ravi

Influenciadora compartilhou um vlog especial do dia de compras; Viih Tube e Eliezer estão a espera de seu segundo filho, Ravi

Cada dia mais ansiosa pela chegada do segundo filho, Ravi, Viih Tube compartilhou um vlog mostrando as compras para o enxoval do bebê. Com cerca de 28 semanas de gestação, ela estava acompanhada de Eliezer, com quem ela também tem Lua di Felice, de um ano, e da mãe, Viviane Di Felice, e foi a um outlet no interior de São Paulo.

"Gravei o enxoval da Lua, então é óbvio que vou gravar o do Ravi! Mas, o dele será mais compacto, porque no da Lua fomos em um monte de loja, fomos no exterior... A gente ganhou muita roupa para ele, dessa vez fui inteligente: peguei as marcas que mandaram mimos para ela e pedi mimos para ele já pensando no enxoval", contou a mamãe.

Viih revelou ainda que muitas coisas que eram parte do guarda-roupa da primogênita, irão para o caçula, pois muitas não foram usadas por ela. Entre as compras, meias, bodys e muitos conjuntinhos para Ravi.

Em uma das lojas o casal de influenciadores comprou nada menos que 82 peças, totalizando R$ 10 mil. Além do enxoval, os papais compraram roupinhas para Lua e Eliezer ainda comprou um relógio luxuoso, da Gucci. Veja o vlog!

Viih Tube revela ansiedade na reta final da gravidez

Em seu Instagram Stories, a famosa comentou sobre a ansiedade pelo nascimento do pequeno. "Eu estou muito ansiosa para conhecer ele, muito ansiosa para ver o rostinho dele. Nossa, já sinto um amor tão grande. No [nascimento] da Lua eu tinha tantos medos e inseguranças de como ia ser que eu nem pensava tanto no amor, no carinho", disse ela.

Em seguida, Viih contou que agora com mais experiência conseguirá curtir mais a maternidade. “Eu pensava mais em: ‘nossa, como será que faz isso?’, ‘será que vou fazer certo?’, ‘será que vou fazer bem para ela?’. E agora que já vivi tudo isso, é outro sentimento. Quero apertar, quero esmagar. Então, estou muito ansiosa".