Graciele Lacerda encanta com atitude com os funcionários no dia do chá revelação

Graciele Lacerda revela a atitude que teve com os funcionários que trabalham em sua casa no dia do seu chá revelação

A influenciadora digital Graciele Lacerda, que está grávida de um filho do cantor Zezé Di Camargo, teve uma atitude encantadora com os funcionários que trabalham em sua casa no dia do seu chá revelação. Por meio dos stories do Instagram, ela contou que convidou todos os funcionários de sua casa para estarem presentes na sua festa e ainda deu o dia de folga para todos eles poderem se preparar para o evento. Assim, eles vão poder curtir este momento especial junto com os patrões.

"Hoje a gente está sem funcionário porque eu chamei todo mundo para ir para o chá. É o dia de todo mundo estar lá presente, junto, para a gente curtir junto. Todos os funcionários foram convidados e vão estar lá curtindo esse momento junto com a gente”, disse ela.

Além disso, Graciele Lacerda contou que os fãs vão poder acompanhar o momento da revelação do sexo do bebê por meio das redes sociais. A equipe dela vai fazer uma transmissão ao vivo a partir das 17h deste domingo, 25 de agosto.

"17h a gente começa o momento da revelação. Quem quiser assistir, a gente vai fazer o ao vivo para mostrar para todo mundo esse momento que a gente está vivendo. Claro que eu ia dividir isso com os meus seguidores e as pessoas que estão aqui, que torcem por mim e mandam mensagens maravilhosas. Vocês vão vivenciar esse momento com a gente. Está um friozinho, não está chovendo. Se chover, já está tudo preparado, tudo fechadinho. A gente fez um plano B e C. Todo mundo que for vai estar quentinho, mandamos aquecedores, vai estar fechadinho, todo mundo vai estar protegido da chuva e do frio", disse ela.

Então, ela ainda deu spoiler do seu look. "A minha roupa não é nada de frio, mas eu vou segurar até a hora da revelação. E depois eu vou trocar porque a gente vai continuar até mais tarde, pode ser que fique mais frio. Vai dar tudo certo. Vai ser um dia abençoado", afirmou.

Por fim, a noiva de Zezé contou que está ansiosa para descobrir se terá um menino ou uma menina. "Eu não consigo nem descrever esse momento para saber o que vem. É muito surreal. Agora eu vou o que é, se é menino ou menina. Agora que vai mudar tudo para mim. Até então, não sabia o que era, não sei explicar, é diferente. Agora que vai começar a realização de um sonho. Sabendo o sexo a gente vai poder ver o quartinho, o enxoval.Eu vou viver esse momento literalmente", declarou.