Torcida do papai? Zezé Di Camargo faz comentário sobre gênero do quarto filho

Prestes a se tornar pai pela quarta vez, Zezé Di Camargo faz comentário inesperado sobre o sexo do bebê antes do chá revelação

O cantor Zezé Di Camargo está prestes a se tornar pai pela quarta vez. Ele e a noiva, Graciele Lacerda, esperam o nascimento do primeiro filho juntos, mas ainda não fizeram o chá revelação para anunciarem se esperam um menino ou uma menina. Porém, o papai pode ter deixado escapar uma pista.

Em um vídeo que circula pela internet, Zezé se referiu ao bebê no gênero feminino, mas se corrigiu rapidamente, já que ainda não sabe o que é. O momento aconteceu enquanto ele e a noiva olhavam as roupas de bebê que ganharam.

Os dois olhavam os macacões dos times do Flamengo e São Paulo quando ele chamou a criança de ‘ela’, mas se corrigiu rapidamente. "Se põe nela um dia a roupa do São Paulo e no outro, a roupa do Flamengo", disse ele, que corrigiu: "Ou nela ou nele". Então, Graciele reforçou: "É, ou nela ou nele, né?". Logo depois, o cantor voltou a citar o gênero feminino, e também corrigiu sua fala. "Qual que ela gosta mais... Ou ele gosta mais...", disse.

O chá revelação deve acontecer nas próximas semanas. Vale lembrar que Zezé já é pai de duas mulheres, Wanessa Camargo e Camilla Camargo, e também de um homem, Igor Camargo.

Graciele e Zezé fazem tratamento para gravidez

Aberta às duvidas dos seguidores sobre a gestação, Graciele falou sobre o longo processo para que a gravidez tivesse êxito. Segundo a influenciadora, ela e o marido realizaram uma fertilização in vitro para gerarem o bebê.

A esposa de Zezé tentou por diversas vezes a gestação, o que causou abortos e quase a perda do útero: "Eu corria o risco de ter uma hemorragia e de perder meu útero. Já nas outras três que deram positivo, duas deram 'baixo positivo', se desenvolveram devagar, foi até o coração, mas não tinha (batimentos)", explicou ela.