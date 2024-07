Grávida, Graciele Lacerda revela que quase perdeu o útero

Grávida do primeiro filho com Zezé Di Camargo, a influenciadora Graciele Lacerda tirou algumas dúvidas dos seguidores sobre o processo da gravidez

Graciele Lacerda usou o Instagram para responder algumas perguntas de seguidores sobre a primeira gravidez, fruto do relacionamento dela com o cantor Zezé Di Camargo. Nesta terça-feira (23), a influenciadora voltou a falar do aborto que teve antes da gravidez bem-sucedida e revelou que quase perdeu o útero durante o processo de gravidez, que foi feito através de fertilização in vitro (FiV).

"Gra, das outras FiVs que você fez e não deram certo, alguma delas chegou a dar positivo, mas não evoluiu?", questionou uma seguidora. Em seguida a influencer respondeu: "Sim, já falei sobre isso. Uma delas foi para o lugar errado, mas tinha coração, batimentos, tudo. Foi para o lugar errado e eu precisei tirar", relatou Graciele.

"Eu corria o risco de ter uma hemorragia e de perder meu útero. Já nas outras três que deram positivo, duas deram 'baixo positivo', se desenvolveram devagar, foi até o coração, mas não tinha (batimentos)", explicou a artista.

Na última tentativa, que foi bem-sucedida, Graciele usou de uma superstição e resolveu não contar para ninguém que faria a fertilização novamente: "Não contei para ninguém dessa última FiV que eu tive... Preferi deixar chegar até o terceiro mês sem nenhuma preocupação para eu divulgar a todos", revelou a mãe de primeira viagem.

Graciele Lacerda fala de abortos anteriores à gestação

Depois do longo processo para conseguir engravidar, Graciele Lacerda contou aos seguidores como estava se sentindo e revelou que ainda não tinha se aconstumado com a ideia. A influenciadora e o marido procuraram pela técnica de FiV, por causa da vasectomia feita por Zezé antes do casal pensar em ter filhos.

A esposa de Zezé contou que demorou para entender a gravidez em decorrência dos abortos sofridos por ela ao longo do processo, contando que teve muito medo:

"Passei por muitas tentativas e situações e, enquanto não completasse esses três meses, estava com muito medo, muito receio. Às vezes, colocava a mão na barriga e falava que não tinha mais ninguém ali. Então, foi um sofrimento para mim, não consegui curtir, não consegui ficar feliz, só ficava preocupada e ansiosa".