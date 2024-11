Primeira filha de Viih Tube nasceu com menos peso e mesmo tamanho de Ravi; relembre

Após Viih Tube dar à luz ao segundo filho, Ravi, relembre detalhes do nascimento da sua primeira filha, Lua

Na última segunda-feira, 11, a influenciadora Viih Tube deu à luz ao segundo filho de sua união com o ex-BBB Eliezer, o pequeno Ravi. Em abril de 2023, o casal apresentou ao público a primogênita Lua, e desde então os fãs vêm acompanhando cada fase da família.

Após trazer Lua ao mundo, Viih Tube compartilhou nas redes sociais detalhes sobre a bebê: “Aqui é a Lua, cheguei! Nasci no domingo de Páscoa, dia 9 de abril de 2023, às 8h38, pesando 3,555 kg, com 49 cm!” detalhou a influenciadora.

Agora, com o nascimento de Ravi, Viih Tube também deu alguns detalhes. Ao contrário de Lua, que nasceu pela manhã, o caçula nasceu às 19:49, pesando um pouco mais que a irmã em seu nascimento, 3,760 kg, mas com a mesma medida, 49 cm.

Primeiras fotos da Lua

Hora do parto

Desde a primeira gestação, Viih Tube manifesta publicamente o seu desejo de passar pela experiência de um parto normal. Após o nascimento de Lua, ela contou que foi preciso fazer cesárea, mas a decisão foi tomada de último momento, já que os planos dela eram voltados para o parto normal: "Mesmo com as contrações, ela (Lua) não virou. Eu esperei até o último momento que pude, até onde fosse seguro para ela, mas continuou pélvica. Fiz tudo o que pude para ter o meu parto dos sonhos normal, inclusive fiquei mel mal, me cobrei tanto", contou na época.

Pouco antes do nascimento de Ravi, Viih Tube voltou a se manifestar sobre o assunto e explicou seu desejo pelo parto normal: “Quero sim, tentar um parto normal por vários motivos: um deles é para viver a experiência, tenho muitas curiosidades das dores.”, explicou em suas redes sociais. “Desde a gradivez da Lua, eu já queria ter tentado o normal, mas não deu. Dessa vez eu estou muito estudada.”, afirmou.

Contudo, o papai Eliezer, ao comunicar o nascimento do segundo filho, relatou que também foi por meio de cesárea.

