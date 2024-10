Sthefany Brito se derrete ao celebrar primeiro mês do filho caçula, Vicenzo

A atriz Sthefany Brito usou as redes sociais nesta quarta-feira, 9, para celebrar o primeiro mês de vida de seu filho caçula, Vicenzo

A atriz Sthefany Brito usou as redes sociais nesta quarta-feira, 9, para celebrar o primeiro mês de vida de seu filho caçula, Vicenzo, que é fruto de seu casamento com o empresário Igor Raschkovsky. Nos stories do Instagram, elacompartilhou uma imagem em que aparece segurando flores.

"Hoje o dia começou com flores, muita olheira e o coração transbordando de amor! 1 mês de vida do nosso pituquinho. 1 mês de entrega total, muito leitinho (Amém!) e amor se multiplicando", escreveu a atriz, que também é mãe de Antonio Enrico, de 3 anos. Ela anunciou o nascimento de Vicenzo com um post nas resdes sociais no dia 10 de setembro.

Story de Sthefany Brito (Reprodução/Instagram)

Sthefany Brito exibe quarto do filho com tema inspirado em seus cachorros

Em recente publicação nos stories do Instagram, Sthefany Brito compartilhou detalhes de como é o quarto de bebê de Vicenzo e revelou que o cômodo de sua casa foi inspirado em seus cachorros, London, Tino e Tina.

"Vou mostrar alguns detalhes do quartinho do Vicenzo. O tema são os irmãos doguinhos, e tudo foi pensado em cima deles", iniciou ela, enquanto compartilhava uma foto de um mobile com os três animais pendurados. Em seguida, a atriz mostrou que os cachorros também foram retratados na parede.

"O cabideiro em cima da cômoda também tem o rosto dos doguinhos. Tino, Tina e London estão presentes em muitos cantinhos especiais", completou. "Tudo lindo e maravilhoso, mas, se eu tivesse que escolher, com certeza meu preferido seria essa mesinha do Tino", descreveu. Veja as imagens compartilhadas!

Recentemente, ela mostrou que o papel de parede do quarto tem a estampa de cachorrinhos, ossinhos, patinhas e outros objetos relacionados com o mundo pet. Em outro momento, ela compartilhou que se programou para atender um pedido do primogênito e contou que conseguiu buscá-lo na escola.