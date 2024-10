Sthefany Brito exibe quarto do filho com tema inspirado em seus cachorros

A atriz Sthefany Brito usou as redes sociais para compartilhar detalhes de como é o quarto de bebê do seu filho caçula, Vicenzo

A atriz Sthefany Brito usou as redes sociais para compartilhar detalhes de como é o quarto de bebê do seu filho caçula, Vicenzo, que nasceu há menos de um mês. A artista compartilhou fotos da decoração do ambiente e revelou que o quarto foi inspirado em seus cachorros, London, Tino e Tina.

"Vou mostrar alguns detalhes do quartinho do Vicenzo. O tema são os irmãos doguinhos, e tudo foi pensado em cima deles", iniciou ela, enquanto compartilhava uma foto de um mobile com os três animais pendurados. Em seguida, a atriz mostrou que os cachorros também foram retratados na parede.

"O cabideiro em cima da cômoda também tem o rosto dos doguinhos. Tino, Tina e London estão presentes em muitos cantinhos especiais", completou. "Tudo lindo e maravilhoso, mas, se eu tivesse que escolher, com certeza meu preferido seria essa mesinha do Tino", descreveu.

Recentemente, ela mostrou que o papel de parede do quarto tem a estampa de cachorrinhos, ossinhos, patinhas e outros objetos relacionados com o mundo pet.

Veja as imagens compartilhadas:

Story de Sthefany Brito (Reprodução/Instagram)

Veja os pets da atriz:

Sthefany Brito revela momento fofo com o filho

Recentemente, Sthefany Brito, que também é mãe de Antonio Enrico, de 3 anos, compartilhou que se programou para atender um pedido do primogênito. Os dois meninos são frutos de seu casamento com Igor Raschkovsky.

Em um vídeo compartilhado nos stories do Instagram, ela aparece interagindo com o pequeno e contou que conseguiu buscá-lo na escola. "Hoje me programei toda e fui buscar o meu primeiro amor da vida no colégio. Não ia desde o final da gravidez! Ele sempre me pedia e hoje eu consegui", detalhou ela, que se declarou: "Nem sei explicar o amor que sinto por esse menino. Amo nossos momentos antes de dormir".