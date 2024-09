Sthefany Brito mostra momento de conexão com o filho: 'Cada um com seu café'

A atriz Sthefany Brito dividiu novas fotos encantadoras de um momento único e especial com o filho caçula, Vicenzo

A atriz Sthefany Brito dividiu com os seguidores nesta quinta-feira, 26, novos registros encantadores com o filho caçula, Vicenzo, que chegou ao mundo no início deste mês. Em seu Instagram oficial, a artista mostrou o momento em que amamentava o pequeno durante o café da manhã.

Enquanto segurava o bebê no colo, Sthefany aproveitou para realizar sua refeição matinal. Em uma das fotos, a atriz aparece observando o herdeiro durante o momento de conexão entre mãe e filho.

"Bom dia!!!! Cada um com seu café da manhã…", escreveu ela na legenda da postagem. Encantados com os cliques, os internautas rapidamente lotaram os comentários com diversas mensagens carinhosas à Sthefany Brito.

"Acho lindo as mães que priorizam seus filhos!! Parabéns por abraçar a maternidade e viver cada momento do seu filho", disse uma seguidora. "Tão Lindos… Um café da manhã tão singelo”, disse outra. “Momento único, conexão demais", declarou uma terceira.

Além do pequeno Vicenzo, Sthefany também é mãe de Antonio Enrico, de 3 anos. Os dois meninos são frutos de seu casamento com Igor Raschkovsky. Recentemente, a irmã do ator Kayky Britomostrou o reencontro entre os herdeiros após o primogênito do casal se recuperar de doença bacteriana associada a infecções de garganta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sthefany Brito (@sthefanybrito)

Sthefany Brito celebra os primeiros 15 dias do segundo filho

No dia 24 de setembro, Vicenzo, filho caçula de Sthefany Brito, completou 15 dias de vida. Para celebrar a data, a artista abriu um álbum de fotos com o bebê e a rotina como mãe de dois meninos.

Na legenda, a atriz falou sobre as emoções da nova fase em sua vida. "15 dias que nosso amor multiplicou e nossa família cresceu aqui do lado de fora. 15 dias de entrega incondicional, cansaço, muito leitinho, malabarismo com Enrico q ficou doente e quer ver o irmão toda hora", iniciou ela.

"15 dias de alguns sorrisinhos desse pinguinho de gente, do melhor cheirinho desse universo, do olhar mais apaixonado… 15 dias descobrindo que o amor é capaz de crescer de um jeito diferente e extraordinário! 15 dias me sentindo a mãe mais sortuda desse mundo! 15 dias de Vicenzo fora da barriga. 15 dias de nós quatro! 15 dias que eu choro todos os dias agradecendo a Deus por hoje, por agora! 15 dias e eu nem lembro como era a vida sem nosso pituquinho cabeludinho", completou.