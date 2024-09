Sthefany Brito celebra os primeiros 15 dias do segundo filho: ‘Incondicional'

Mãe de dois meninos, Sthefany Brito comemora o marca dos 15 dias do filho caçula com álbum de fotos e mensagem especial

A atriz Sthefany Brito está em festa nesta terça-feira, 24. Isso porque seu filho caçula, Vicenzo, acaba de completar 15 dias de vida. Para celebrar a data, a artista abriu um álbum de fotos com o bebê e a rotina como mãe de dois meninos.

Na legenda, a atriz falou sobre as emoções da nova fase em sua vida. "15 dias que nosso amor multiplicou e nossa família cresceu aqui do lado de fora. 15 dias de entrega incondicional, cansaço, muito leitinho, malabarismo com Enrico q ficou doente e quer ver o irmão toda hora. 15 dias de alguns sorrisinhos desse pinguinho de gente, do melhor cheirinho desse universo, do olhar mais apaixonado… 15 dias descobrindo que o amor é capaz de crescer de um jeito diferente e extraordinário! 15 dias me sentindo a mãe mais sortuda desse mundo! 15 dias de Vicenzo fora da barriga. 15 dias de nós quatro! 15 dias que eu choro todos os dias agradecendo a Deus por hoje, por agora! 15 dias e eu nem lembro como era a vida sem nosso pituquinho cabeludinho", disse ela.

Nos stories do Instagram, Sthefany também comentou sobre a alegria com a chegada do caçula. "Gente, 15 dias! Não dá para acreditar. Parece que foi ontem que eu estava saindo de casa, indo pra maternidade, eu estava tensa e o Igor estava muito nervoso. Ao mesmo tempo, ansiosos para ver a carinha dele. Um momento tão único na vida. Tenho a sensação de que foi ontem, mas também tenho a sensação de que está aqui há três meses. É um cansaço… Mas tudo vale a pena. Deus é muito bom, maravilhoso, perfeito. Dá vontade de chorar, é muito amor. Me sinto muito abençoada e privilegiada", comentou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sthefany Brito (@sthefanybrito)

Barriga pós-parto

A atriz Sthefany Brito usou seu perfil nas redes sociais para mostrar como está sua barriga após o nascimento de seu filho caçula, Vicenzo. O menino, fruto de seu casamento com o empresário Igor Raschkovsky, nasceu na última segunda-feira, 9.

Em um vídeo compartilhado no Instagram, ela brincou dizendo que parece estar grávida. "Essa barriga eu tava com ela grávida de uns cinco meses. Era desse tamanho. No pós parto do Enrico, minha barriga me deixava em pânico, desesperada. Mas, hoje, tadinha, ela merece um carinho. Sofreu. Cresceu muito. Vai voltar devagarzinho, no tempo dela", detalhou.