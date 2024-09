Sthefany Brito exibe reencontro dos filhos após perrengue com o mais velho

Sthefany Brito precisou deixar os filhos isolados e afastados durante um período de desafio com a saúde do mais velho. Entenda o que aconteceu

A atriz Sthefany Brito encantou ao compartilhar uma nova dos dois filhos, Enrico e Vicenzo, juntos depois de passarem alguns dias isolados e afastados. Os meninos apareceram brincando juntos quando puderam se reencontrar. Entenda o que aconteceu:

Nos últimos dias, o bebê Vicenzo ficou apenas dentro do próprio quarto porque o irmão mais velho, Antonio Enrico, ficou doente. O menino de 3 anos foi diagnosticado com faringite escarlatina, que provoca febre, dor e manchas vermelhas no corpo. Com isso, enquanto o mais velho se recuperava e fazia o uso de antibióticos, ele teve que ficar longe do irmãozinho, que tem apenas 15 dias de vida.

Nas redes sociais, Sthefany desabafou com os fãs sobre o desafio de manter Enrico longe de Vicenzo. “Vicenzo isoladinho no quarto dele e a mãe precisando de um clone. Fico morrendo de dó porque o Enrico pede para ir no quarto do irmão. Ontem ele pegou a máscara e disse que iria de máscara também. Tadinho, não dá para confiar, a gente está cuidando tão direitinho. Acho que mais uns dias e está todo mundo junto de novo”, disse ela nesta semana.

Agora, o tão esperado reencontro aconteceu. Enrico e Vicenzo apareceram brincando em um tapete infantil na casa da família.

Filhos de Sthefany Brito - Foto: Reprodução / Instagram

15 dias do filho caçula de Sthefany Brito

A atriz Sthefany Brito está em festa nesta terça-feira, 24. Isso porque seu filho caçula, Vicenzo, acaba de completar 15 dias de vida. Para celebrar a data, a artista abriu um álbum de fotos com o bebê e a rotina como mãe de dois meninos.

Na legenda, a atriz falou sobre as emoções da nova fase em sua vida. "15 dias que nosso amor multiplicou e nossa família cresceu aqui do lado de fora. 15 dias de entrega incondicional, cansaço, muito leitinho, malabarismo com Enrico q ficou doente e quer ver o irmão toda hora. 15 dias de alguns sorrisinhos desse pinguinho de gente, do melhor cheirinho desse universo, do olhar mais apaixonado… 15 dias descobrindo que o amor é capaz de crescer de um jeito diferente e extraordinário! 15 dias me sentindo a mãe mais sortuda desse mundo! 15 dias de Vicenzo fora da barriga. 15 dias de nós quatro! 15 dias que eu choro todos os dias agradecendo a Deus por hoje, por agora! 15 dias e eu nem lembro como era a vida sem nosso pituquinho cabeludinho", disse ela.

Nos stories do Instagram, Sthefany também comentou sobre a alegria com a chegada do caçula. "Gente, 15 dias! Não dá para acreditar. Parece que foi ontem que eu estava saindo de casa, indo pra maternidade, eu estava tensa e o Igor estava muito nervoso. Ao mesmo tempo, ansiosos para ver a carinha dele. Um momento tão único na vida. Tenho a sensação de que foi ontem, mas também tenho a sensação de que está aqui há três meses. É um cansaço… Mas tudo vale a pena. Deus é muito bom, maravilhoso, perfeito. Dá vontade de chorar, é muito amor. Me sinto muito abençoada e privilegiada", comentou.