Sthefany Brito detalhou as dificuldades na reta final da gravidez do filho caçula, Vicenzo, fruto de seu casamento com o empresário Igor Raschkovsky

A atriz Sthefany Britoestá na reta final da gravidez do filho caçula, Vicenzo, fruto de seu casamento com o empresário Igor Raschkovsky. E neste sábado, 24, ela usou os stories de seu Instagram para compartilhar um desabafo sobre as dificuldades que está enfrentando nessa fase.

"Gente, acho que minha barriga está mais baixa, hein. Deu vontade de mostrar o barrigão pra vocês. Amanhã vamos pra 37 semanas e hoje achei ela bem mais baixa", escreveu a atriz ao postar uma foto de sua barriga.

No storie seguinte, ela pediu apostas dos internautas sobre quando Vicenzo deve nascer. E falou sobre as dificuldades na reta final. "Já está bem puxado por aqui essa reta final. Esta reta nem sei explicar. Dói minhas costas, meu cóccix, estou com muita azia, muito enjoo, muita falta de ar, cansaço. Sensação que peso 300 kg. Não tenho dormido, mesmo, levanto muito pra fazer xixi. Nem dormindo à tarde. Não consigo dormir", detalhou.

"Mas faz parte. Esse finalzinho é meio puxado. Na gravidez do Enrico eu sentia muita dor nas costas. Tenho sentido também nesta, mas mais por não ter posição pra dormir, ou se fico numa posição só. Nesta, além da dor nas costas e no cóccix, além de muito cansaço - com demanda de já ter um filho, que tenho que cuidar e dar atenção - é um cansaço estranho. É um cansaço físico, me sinto pesada, subo escada e a perna arde, braços pesados.... Não vou saber explicar. Não é um desânimo, mas é um cansaço além do físico", refletiu Sthefany.

Em seguida, ela se surpreendeu com as apostas dos internautas. "A minha menina veio na virada, de um sábado para domingo, quando entramos em 37 semanas", disse uma. "Acho que essa noite vem. Ta baixa mesmo", concordou outra. Depois, Sthefany relembrou: "Enrico nasceu de 40 semanas e 1 dia. E desde que eu engravidei do Vicenzo eu falo que acho que ele vem antes de 40 semanas e sinto que vai ter uma emoção, tipo bolsa estourar", acredita ela.