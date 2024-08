A atriz Sthefany Brito contou como está a reta final da gravidez do filho caçula, Vicenzo, fruto de seu casamento com o empresário Igor Raschkovsky.

A atriz Sthefany Brito está na reta final da gravidez do filho caçula, Vicenzo, fruto de seu casamento com o empresário Igor Raschkovsky. E nesta sexta-feira, 9, ela usou os stories de seu Instagram para compartilhar um relato sincero sobre as dificuldades enfrentadas durante as madrugadas da maternidade.

E ela contou que tem enfrentado dificuldades para dormir. "As madrugadas andam difíceis por aqui. Tenho acordado muitas vezes, seja para fazer xixi, por dor nas costas ou porque Vincenzo está chutando minha costela (e dói); muitas vezes, ao mudar de posição, perco o sono e, quando isso acontece, minha cabeça já fica a mil de ansiedade, pensando em 300 coisas!", iniciou.

E continuou: "Essa história de aproveita pra dormir enquanto pode na prática (pelo menos por aqui) não funciona não! Às vezes sinto que o corpo já está se preparando para a 'batalha' de ter um recém-nascido em casa e não dormir praticamente nada no começo".

"Mas óbvio que fico acabada durante o dia e muitas vezes tento dar pelo menos uma cochilada, o que muitas vezes também não consigo! Enfim, vou tentar dormir, mas é difícil, porque Enrico está atravessado na minha cama enquanto eu tento achar um espacinho para caber eu e um neném que deve estar achando que a madrugada é hora de acordar!", finalizou.

Sthefany Brito faz desabafo (Reprodução/Instagram)

Saiba como foi o chá de bebê intimista do filho caçula de Sthefany Brito

No último fim de semana, Sthefany Britorealizou um chá de bebê temático ao lado da família para celebrar a reta final da gravidez e escolheu o tema 'charraiá' para a data especial. Os registros da festa foram compartilhados nas redes sociais por Sandra Brito, mãe da atriz. Nas imagens, é possível perceber a decoração bastante delicada com elementos que lembram festa junina. Veja as fotos: