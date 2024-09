Sthefany Brito encanta ao aparecer pela primeira vez amamentando o filho

A atriz Sthefany Brito encantou os fãs ao compartilhar um vídeo nas redes sociais em que aparece amamentando o filho recém-nascido

Após anunciar o nascimento de Vicenzo, seu segundo filho com o empresário Igor Raschkovsky, a atriz Sthefany Brito encantou os fãs ao compartilhar um vídeo nas redes sociais, em que aparece amamentando o recém-nascido.

No registro compartilhado, a mamãe de segunda viagem aparece com o filho no colo na cama de hospital e detalhou a sensação da amamentação. "Das coisas que eu tinha esquecido... a contração no útero em cada mamada", escreveu. Veja:

Sthefany Brito amamentando (Reprodução/Instagram)

Sthefany Brito anuncia nascimento do segundo filho

Na noite desta terça-feira, 10, a atriz Sthefany Brito anunciou o nascimento de Vicenzo. Ela e o marido já são pais de Antonio Enrico, de três anos. Para compartilhar a novidade, a irmã do ator Kayky Brito postou algumas fotos tiradas após o parto do herdeiro, que veio ao mundo nesta última segunda-feira, 9, e se declarou para ele na legenda.

"9/09/2024. Chegou nosso tão esperado pacotinho de amor… nosso Vicenzo! Bem-vindo meu filho! Você não tem noção o quanto é amado!", escreveu a mamãe coruja, recebendo o carinho dos fãs.

"Que lindo! Seja bem-vindo", disse a atriz Thaíssa Carvalho. "Que lindo!!!! Bem-vindo Vincenz. E família linda, tudo de bom pra vocês sempre!!!", escreveu uma seguidora. "Glória a Deus! Até que enfim Vicenzo resolveu vir ao mundo", disse uma terceira.

Mais tarde, ela voltou a aparecer nas redes sociais."Boa noite, olha quem apareceu. Olha quem nasceu. Estou tão apaixonada, ele é a coisa mais linda desse mundo. Delícia de viver", começou ela, que completou. "Vicenzo chegou ontem, dia 9. Estamos bem, graça a Deus. Ontem não consegui vim, meu pós da anestesia é sempre bem ruim, sempre bem puxado", explicou.

Antes da chegada do segundo filho, Sthefany Brito refletiu sobre a pressão estética em relação ao corpo após o nascimento do bebê e contou se pretende realizar procedimentos para emagrecer após segunda gravidez