Sthefany Brito revela se fará procedimentos para emagrecer após segunda gravidez

Em entrevista à Revista CARAS, Sthefany Brito reflete sobre pressão estética após a gravidez; atriz espera o nascimento de Enrico, seu segundo filho

Na reta final da segunda gravidez, Sthefany Brito (37) reflete sobre a pressão estética em relação ao corpo após o nascimento do bebê. Mãe de Antonio Enrico (3), a atriz conta que, na primeira gestação, quis emagrecer rapidamente por uma cobrança própria. No entanto, ela assegura que após a chegada de Vicenzo terá uma atitude diferente.

"Vou ter muito mais empatia por mim. É claro que a gente quer emagrecer, se cuidar, malhar, comer bem, é uma questão de saúde acima de qualquer coisa, mas essa loucura de querer voltar a ter o corpo de antes correndo, estou completamente fora disso", conta Sthefany Brito , em entrevista à Revista CARAS.

A atriz conta que, com Enrico, ficou preocupada porque ficou alguns meses ainda com a barriga de uma grávida entre quatro e cinco meses. "Tanto que quando ele tinha 3 meses eu estava enfiada numa clínica fazendo estética para a barriga voltar. Hoje, eu jamais faria isso."

Leia também: Sthefany Brito revela que marido está 'preocupado' com nascimento do filho

Ela afirma que, anteriormente, tomou a atitude por uma pressão interna, de se comparar a outras mães que voltavam rapidamente a ter o corpo de antes da gravidez. Brito diz que, à época, sentia que havia algo errado com ela.

"Fulana teve filho há dois meses e está na calça jeans que usava antes, a outra com a barriga sarada que nem parece que teve filho. Eu entrei em desespero, fui para a clínica de estética, até resolveu um pouco, mas depois não adianta, era o útero ainda voltando, era o corpo ainda tentando voltar."

Ela conta que decidiu então compartilhar uma foto da barriga e acabou recebendo diversas mensagens de outras mulheres agradecendo por compartilhar a sua realidade. "Hoje, olho e fico com dó do meu desespero à procura do corpo de antes. Por um lado foi bom, porque hoje eu sei exatamente como é que não vai ser. Eu vou dar tempo ao tempo."

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE STHEFANY BRITO NO INSTAGRAM: