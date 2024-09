A atriz Sthefany Brito está na expectativa para o nascimento de seu segundo filho, que se chamará Vicenzo. Ela já é mãe de Enrico

Sthefany Britousou as redes sociais nesta quarta-feira, 4, para dividir com os seguidores uma teoria que cirou para o filho caçula ainda não ter nascido. Ela já está de nove meses e o menino, que se chamará Vicenzo, pode nascer a qualquer momento.

Nos Stories do Instagram, a atriz contou que ainda não arrumou algumas coisas do herdeiro, fruto de seu casamento com o empresário Igor Raschkovsky, e como ele será do signo de virgens, acredita que o bebê está esperando ela se organizar.

"Eu fico assim, vem meu filho, mamãe está te esperando, está tudo preparado, tudo pronto...", começou ela, que já é mãe de Antonio Enrico, de três anos. "Ontem eu estava arrumando as coisinhas dele, abri uma gaveta que tinha um monte de roupa 'embolada' e vi que eram umas roupas maiores que eu tinha separado. Já está tudo lavadinho, separado e eu preciso guarda", detalhou.

Depois, Sthefany falou sobre outro detalhe que precisa organizar. "Eu vi esses porta retratos aqui, estão sem fotos, preciso mandar revelar. Quando mandei colocar os porta retratos, não tinha feito ensaio de grávida, não tinha foto nenhuma para colocar. Agora já têm várias. Será que ele está esperando eu terminar de colocar o resto das fotos, guardar as roupas, para nascer? Será que eu tô muito louca ou é nesse nível os virginianos?", questionou ela.

A atriz seguiu refletindo sobre sua teoria. "Piração da minha cabeça? Provavelmente. A gente fica aqui rezando para ele nascer, conversando, terminando de arrumar tudo e pirando um pouco também. Mas gente, fala sério, não faz um pouco de sentindo isso? Para mim faz um pouco de sentido isso", completou.

Sthefany Brito conta como primogênito reagiu à chegada do irmão

Grávida do segundo filho, Sthefany Brito não esconde a realização com a chegada de Vicenzo. Mãe do pequeno Antonio Enrico, de três anos, ela diz que o novo integrante da família foi planejado com o marido, o empresário Igor Raschkovsky, e ainda conta como o primogênito reagiu ao saber que ganharia um irmão.

"Até agora ele está achando o máximo (risos). Ele beija a minha barriga, abraça, está muito carinhoso. Ontem ele falou que quer que o irmão nasça logo", afirma Sthefany, em entrevista à Revista CARAS. "O Enrico já entendeu também, ele é muito grudado em mim, e toda hora vinha pedir colo, mas comecei a explicar que a barriga da mamãe está pesada e que dói as costas", conta. Confira a entrevista!