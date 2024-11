Neto de Sonia Abrão completa 7 meses e ganha festinha temática; veja

Em seu sétimo mês de vida, neto de Sonia Abrão, o pequeno Filippo, ganha mais uma festinha temática e encanta ao surgir com roupa de time

O neto de Sonia Abrão, Filippo, completou seu sétimo mês de vida e mais uma vez os papais, Jorge Abrão e Bella Morais, fizeram uma festinha em seu apartamento para celebrar a data. Em sua rede social, a mamãe do bebê postou os registros de como foi a celebração nesta segunda-feira, 25.

Dessa vez, o garoto vestiu uma roupa do time do Palmeiras para combinar com o tema escolhido para a comemoração e encantou. Sorridente e dono de bochechas fofas, o neto da comunicadora esbanjou todo seu charme e mostrou que está crescendo.

"E o Filippo completou 7 meses. Todos os dias repito infinitas vezes pra ele “te amo”, em qualquer lugar, momento, circunstância. Também deixo claro que o “eu te amo” mais sincero que eu já disse na vida é pra ele. Mas as minhas declarações vem acompanhadas de um medo tão grande do tempo. “Tempo” tão passível. Dolorido. Lindo. Sete meses deliciosos de serem vividos, mas já tão cheios de saudades", falou Bella.



"Saudade tão imensa que meu coração não aguenta a distância nem por pouco mais de 190 minutos, esperando ansiosa o fim do filme no cinema e a volta pra casa pra encontrar ele de volta. Queria que o tempo parasse. Mas já que não posso… Faço e farei do seu ninho (o meu abraço), o lugar onde você SEMPRE irá caber. Que delícia te ver crescer, mesmo com medo. 7 meses de nós, da nossa família, do nosso bebê", escreveu a nora da jornalista sobre sua experiência sendo mãe.

Em outros meses, Sonia Abrão mostrou as outras festinhas temática. Em junho, a família aproveitou o clima junino para usa como tema.

Quem é o ex-marido de Sonia Abrão?

A apresentadora Sonia Abrão vem encantando ao exibir registros de seu netinho Filippo, nascido em abril deste ano. O pequeno é filho de seu único herdeiro, Jorge Abrão, do casamento que viveu por quase 30 anos com Jorge Damião.

Inclusive, a jornalista mostrou o encontro do recém-nascido com seu vovô. Na rede social, a comandante do A Tarde É Sua mostrou ter uma boa relação com o ex-esposo e postou a foto dele ao lado de sua atual segurando Filippo na maternidade. Veja o registro raro aqui.