Quem é a madrinha da segunda filha de Neymar e Bruna? Identidade é revelada

O jogador de futebol Neymar Jr e a namorada, Bruna Biancardi, já escolheram quem é a madrinha da segunda filha deles. Veja como foi o convite

O jogador de futebol Neymar Jr e sua namorada, a influencer Bruna Biancardi, já escolheram a madrinha da segunda filha, que nascerá em breve. Há poucos dias, eles anunciaram que esperam o nascimento de mais uma menina. Agora, a madrinha da criança revelou sua identidade nas redes sociais.

Neymar e Bruna escolheram a irmã dela, Bianca Biancardi, para a função de ser a madrinha da menina. A notícia foi dada por Bianca no Instagram quando ela postou as fotos de como foi chá revelação da bebê e como recebeu o convite para a missão especial.

O casal entregou para ela uma plaquinha com a mensagem: Aceita ser minha dinda?. Emocionada, Bianca escreveu uma legenda encantadora para o álbum de fotos.

"Memórias de um dia muito especial. Dia de saber que nossa família vai receber mais uma menininha para preencher nossos dias. E dia em que recebi um presente para a vida toda: ser madrinha dessa pequena. Bru e NJ, obrigada por confiarem em mim e no meu cuidado com as meninas. Sempre estarei presente, dando todo o amor, colo, orientação, carinho e segurança desse mundo para elas", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bianca Biancardi (@bibiancardi)

Suposto nome da quarta filha de Neymar Jr

O jogador de futebol Neymar Jr e a namorada, a influencer Bruna Biancardi, surpreenderam os fãs ao anunciarem que vão ter mais uma filha. A gravidez foi revelada por meio de um vídeo do chá revelação da criança na quarta-feira, 25, em pleno dia de Natal. Agora, os rumores já começaram a surgir sobre o nome da menina.

Pais de Mavie, os dois já teriam escolhido o nome da segunda filha. De acordo com o colunista Leo Dias, amigos próximos do casal revelaram que o nome escolhido é Mel. Porém, o casal ainda não se pronunciou para confirmar ou negar os rumores.

Bruna Biancardi está com cerca de 4 meses de gestação. Atualmente, ela vive na Arábia Saudita com o namorado, já que ele joga em um time local.

Leia também: Bruna Biancardi usou truques para esconder a gravidez. Saiba quais