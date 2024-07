Saiba qual é o preço do look de Mavie para ir ao aniversário da tia

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, Mavie usou um look fofo de crochê para ir ao aniversário da tia Bianca Biancardi. Saiba quanto custa

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, a pequena Mavie, de 9 meses, marcou presença na festa de aniversário de sua tia Bianca Biancardi na noite de quinta-feira, 18. Para a ocasião, ela surgiu com um look de crochê fofíssimo e esbanjou simpatia ao participar do Parabéns para a tia.

No colo de Bianca, Mavie foi fotografada pelos amigos da família e apareceu com um conjunto de crochê em tom de verde. O casaquinho que ela usou custa cerca de R$ 219 e a calça é vendida pelo valor de R$ 149.

Antes da festa, Bruna Biancardi fez uma homenagem carinhosa para sua irmã, Bianca. "Hoje é aniversário da melhor titia desse muuuundo. Ela é tipo uma segunda mamãe pra mim, gente.. cortou o meu cordão umbilical e desde lá cuida de mim e ajuda a minha mamãe todos os dias. Sabiam que nos meus primeiros meses de vida ela acordava todas as madrugadas com a minha mãe? Ela é maravilhosa, faz tudo pra mim e por mim, ama brincar muito, me dar comidinha, me fazer sorrir e se fico 2 dias longe dela, ela acha que vou esquecer quem ela é.. Tadinha, avisem ela que esse amor é pra sempre e que não vou esquecer dela nunquinha! Bjs Mavie. @bibiancardi que seu novo ciclo seja tão especial quanto você! Continue sendo essa menina doce e essa mulher dedicada em tudo o que faz! Obrigada por tudo! Amamos muito você", disse ela.

Em resposta, Bianca disse: "Meu pai amado, o que eu chorei lendo isso. Toda dedicação e pouco por vocês! Sempre vou cuidar da nossa pequena e de você. Amo vocês mais que tudo".

Bruna Biancardi leva Mavie para andar de helicóptero

Nesta última quarta-feira, 17, Bruna Biancardi levou Mavie, sua filha com Neymar Jr, para conhecer o Instituto Neymar Jr. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, ela aparece ao lado da herdeira, que esbanja fofura, embarcando em um helicóptero.

"Fomos conhecer de pertinho esse projeto tão incrível, que amplia oportunidades de crianças, adolescentes e adultos por meio do esporte, da educação e da saúde", escreveu a influenciadora. Ela disse que se emocionou com a visita. "Emocionante ver o cuidado e a dedicação dos envolvidos e quantas vidas são impactadas por ele", disse. Confira!