Bruna Biancardi leva Mavie para andar de helicóptero e esbanja fofura

Em vídeo compartilhado nas redes socais, Mavie acompanhou a mãe ao visitar o Instituto Neymar Jr, em Praia Grande, São Paulo

Bruna Biancardi levou Mavie, sua filha com Neymar Jr, para conhecer o Instituto Neymar Jr. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais nesta quarta-feira, 17, ela aparece ao lado da herdeira, que esbanja fofura, embarcando em um helicóptero.

"Fomos conhecer de pertinho esse projeto tão incrível, que amplia oportunidades de crianças, adolescentes e adultos por meio do esporte, da educação e da saúde", escreveu a influenciadora. Ela disse que se emocionou com a visita. "Emocionante ver o cuidado e a dedicação dos envolvidos e quantas vidas são impactadas por ele", disse.

A visita aconteceu nesta terça-feira, 16. Nas redes sociais, o próprio instituto publicou uma mensagem. "Recebemos a Bruna Biancardi e a Mavie aqui no Instituto Neymar Jr. para conhecer o projeto social de perto. Foi uma manhã muito especial e cheia de sorrisos, com direito a muita diversão no campo e na sala de música!", disse.

Vale lembrar que o jogador e a influenciadora estão juntos novamente. Eles tiveram uma breve separação depois do nascimento de Mavie em 2023, mas já reataram o romance e foram flagrados aos beijos há poucas semanas.

Saiba quanto custa o look de Mavie para ir ao instituto de Neymar Jr

Em sua visita ao Instituto, a bebê foi fotografada pela equipe do local enquanto circulava pelos espaços junto com a mãe e esbanjou fofura. Tanto que o look dela chamou a atenção. Mavie apareceu com um modelito quentinho e fofo. Ela usou um macacão da grife Fendi em tom de rosa e branco, que custa US$ 620 - cerca de R$ 3.300 - e é vendido junto com uma camiseta branca.

Além disso, o modelito dela contou com uma blusa de lã com uma ursinha de crochê e várias bolinhas, que é da marca Teddy Bwear e custa R$ 189. Para completar o visual, a bebê usou tênis de uma loja de departamento internacional.

Bruna Biancardi revela segredo para perder peso após gravidez

Em suas redes sociais, Bruna Biancardi sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dez milhões de seguidores. Nesta terça-feira, 16, a influencer surgiu em seu Instagram Stories com um top preto e uma calça, deixando a barriga chapada à mostra. A famosa fez questão de contar como fez para perder peso após o nascimento da filha Mavie.