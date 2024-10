Rihanna mostra bastidores de sessão de fotos com os filhos. Veja!

Rihanna mostrou como foi difícil manter os filhos RZA, de dois anos, e Riot, de um ano, parados para uma sessão de fotos e o vídeo encantou a web

Em suas redes socias, Rihannasempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 150 milhões de seguidores. Nesta quarta-feira, 30, a cantora publicou em sua conta no Instagram um vídeo fofíssimo ao lado dos filhos RZA, de dois anos, e Riot, de um ano, frutos de seu relacionamento com A$AP Rocky.

Na publicação, a família aparece com roupas combinando para uma sessão de fotos e Rihanna mostrou a luta que foi manter os pequenos parados em frente às câmeras. "Treino de inverno", escreveu ela na legenda da publicação, que recebeu inúmeros comentários. "Amiga, solta logo o Rihanna só para baixinhos. Nós vamos ouvir, só solta", brincou uma internauta. "Essa é a vida prática de uma mãe, fazer com que as crianças relaxem é uma guerra", escreveu outra.

A luta valeu super à pena e as fotos ficaram ótimas. Rihanna mostrou o resultado do ensaio fotográfico em que elas e os filhos surgem com pijamas azul marinho em uma cama luxuosa com tons de dourado.

Planos de aumentar a família

Rihanna está há oito anos afastada da carreira musical, mas se mantém ativa como empresária e mãe e ao que tudo indica, ela pode continuar distante dos palcos por um bom tempo. Em uma recente entrevista ao Entertainment Tonight, a cantora revelou seus planos de priorizar a maternidade e aumentar a família com A$AP Rocky.

Durante o bate-papo descontraído com o programa americano, Rihanna afirmou que não ‘fechou a fábrica’ e que gostaria de tentar ter uma menina, agora que já tem dois meninos, RZA, de dois anos, e Riot, de apenas um: “Eu teria uma garota. Não saberia o que fazer, porque eu só tive meninos até o momento, mas seria uma aventura”, disse.

Na sequência, Riri, como é carinhosamente chamada por seus admiradores, revelou como se sente em conviver com a "energia masculina" dos herdeiros em casa: “É a melhor. Eu vivo por isso. Nunca são momentos de tédio. Adoro quando eles sobem em lustres”, disse a cantora, que não se importa com a bagunça e se diverte muito com os filhos.

“Adoro quando eles estão, literalmente, tão animados que sou forçada a me divertir correndo por aí, levantando-os. É tudo divertido, é tudo exercício, mas funciona para nós dois, tipo, para todos os nossos filhos", disse a cantora, que tem planos para o futuro dos herdeiros e quer matriculá-los no futebol para ser mãe de jogadores futuramente.

