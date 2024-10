Rihanna revela planos para aumentar a família novamente: ‘Seria uma aventura’

Mãe de dois meninos, Rihanna revela seus planos para engravidar novamente e compartilha detalhes sobre sua família com A$AP Rocky

Rihanna está há oito anos afastada da carreira musical, mas se mantém ativa como empresária e mãe e ao que tudo indica, ela pode continuar distante dos palcos por um bom tempo. Em uma recente entrevista ao Entertainment Tonight, a cantora revelou seus planos de priorizar a maternidade e aumentar a família com A$AP Rocky.

Durante o bate-papo descontraído com o programa americano, Rihanna afirmou que não ‘fechou a fábrica’ e que gostaria de tentar ter uma menina, agora que já tem dois meninos, RZA, de dois anos, e Riot, de apenas um: “Eu teria uma garota. Não saberia o que fazer, porque eu só tive meninos até o momento, mas seria uma aventura”, disse.

Na sequência, Riri, como é carinhosamente chamada por seus admiradores, revelou como se sente em conviver com a "energia masculina" dos herdeiros em casa: “É a melhor. Eu vivo por isso. Nunca são momentos de tédio. Adoro quando eles sobem em lustres”, disse a cantora, que não se importa com a bagunça e se diverte muito com os filhos.

“Adoro quando eles estão, literalmente, tão animados que sou forçada a me divertir correndo por aí, levantando-os. É tudo divertido, é tudo exercício, mas funciona para nós dois, tipo, para todos os nossos filhos", disse a cantora, que tem planos para o futuro dos herdeiros e quer matriculá-los no futebol para ser mãe de jogadores futuramente.

"O estigma das mães de jogadores de futebol sempre teve isso, tipo, eca. Você sabe, mães de jogadores de futebol. Mas agora é como se as mães estivessem abraçando seu poder interior", ela brincou e afirmou que gosta da rotina: "O que é preciso para chegar na hora certa com seus filhos, vesti-los, pegar os lanches, colocar algo que faça você parecer um pouco apresentável na escola ou no clube”, afirmou.

"Meus filhos nem jogam futebol, mas eu quero ser mãe de jogadores de futebol", a famosa brincou sobre o futuro dos meninos. Apesar de não mencionar seu afastamento da carreira musical, Riri reforçou que sua maior prioridade é a maternidade e que está totalmente comprometida com sua família e a possível expansão dela no momento.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que a cantora afirma que pretende ter mais filhos. Em entrevista à Interview Magazine, a cantora revelou o desejo de ter uma menina. "Não sei o que Deus quer, mas eu escolheria ter mais de dois. Eu tentaria pela minha garota. Mas é claro que se for outro garoto, é outro garoto", afirmou ela.

Rihanna impressiona ao exibir seu cabelo natural:

Rihanna, que deu uma pausa na carreira musical para se dedicar totalmente à maternidade e também à sua empresa de beleza, está lançando uma nova linha de produtos capilares. Para promover o lançamento, nada mais justo do que exibir seu visual natural, por isso, a cantora apareceu em um evento recente sem suas usuais extensões e perucas.

