Viih Tube refaz clique de sua primeira gestação: 'É vez do Ravi'

A influenciadora digital Viih Tube usou suas redes sociais neste domingo, 22, para compartilhar um momento especial: ela recriou uma pose de quando estava grávida de sua primeira filha. Casada com Eliezer, ela é mãe de Lua, de um ano, e agora aguarda a chegada de Ravi.

"Refiz duas fotos que são muito especiais pra mim, agora com a Lua fora da barriga e é vez do Ravi na barriga", escreveu na legenda da publicação. Nos comentários, os internautas elogiaram o momento. "A Lua é zero anticoncepcional", brincou uma internauta. "Que foto mais linda", disse outro. "Que família mais linda", comentou um terceiro.

Veja a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Viih Tube desabafa sobre dores na reta final da gestação

Recentemente, Viih Tube usou as suas redes sociais para fazer um desabafo e comentou sobre dores e o cansaço em sua segunda gravidez. "Eu estou com muitas dores. Na gravidez da Lua, eu comecei a cansar com 36 semanas, entrando no nono mês sabe? Aí eu comecei a cansar e falei 'nossa, estou cansada de ser grávida'. Começou a doer um pouco mais, ciático, lombar, enfim... Mas agora eu estou com 30 semanas e eu estou exatamente igual na reta final da Lua, para parir", começou ela em seu Instagram Stories.

Em seguida, Viih contou que decidiu tirar umas férias para descansar. "Gente do céu, tem mais dois meses ainda grávida e eu estou tão cansada que a minha cara está esboçando isso. Então, no momento eu estou gostando mais de trabalhar nos bastidores do que gravando porque eu estou exausta fisicamente. Mas está tudo bem também porque dessa vez eu me dei umas férias. Eu escolhi pegar o final da gestação e o comecinho do Ravi", disse. Leia o desabafo completo.