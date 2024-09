Esposa do cantor Leonardo, a influenciadora Poliana Rocha, usou suas redes sociais para mostrar que foi visitar o neto, José Leonardo

Vovó coruja, a esposa do cantor Leonardo, a influenciadora Poliana Rocha, usou suas redes sociais neste domingo, 15, para mostrar que foi visitar o neto, José Leonardo. O pequeno, que é filho do cantor Zé Felipe e da influenciadora Virginia Fonseca, completou uma semana de vida.

Nas imagens compartilhadas no Instagram, Poliana aparece com o pequeno no colo. "Pacotinho de pura luz! Estava com saudades", declarou ela na legenda. Nos comentários, não faltaram elogios. "Virginia tem um pincel no lugar do útero, que criança linda", disse um internauta. "Oh vovozinha! Deus é maravilhoso e perfeito!", escreveu outra. "Ele é tão calminho, na paz… puxou sua personalidade Poli", opinou uma terceira.

Virginia e Zé Felipe jã são pais de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1 ano e 10 meses. O irmão das Marias veio ao mundo pesando 3.590kg e com 49,5 centímetros. O nome José Leonardo é uma homenagem ao pai José Felipe e ao avô, o cantor Leonardo.

Terceiro filho da influenciadora digital Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, José Leonardo já tem uma madrinha. Monyque Isabella, irmã do cantor e filho de Leonardo, foi a escolhida pelos papais para a função.

E o cargo de padrinho ficou para Hebert Gomes. O assessor da apresentadora, que até mora com a família na mansão em Goiânia, foi o escolhido para apadrinhar o caçula e compartilhou uma foto segurando o bebê em seus braços. Com o cabelo verde combinando com a roupa do afilhado, ele celebrou o momento.

