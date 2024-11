Paula Barbosa impressiona ao mostrar barriga de grávida: 'Crescendo a cada dia'

A atriz Paula Barbosa encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar o tamanho de sua barriga de grávida. Ela está grávida pela segunda vez

Paula Barbosa encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto exibindo sua barriga de grávida. Ela está à espera de seu segundo bebê com Diego Dalia.

A atriz, que interpretou a personagem Zefa do remake da novela 'Pantanal', da TV Globo, postou no feed do Instagram uma foto em que aparece na cama e mostrou como sua barriga já está enorme. Na publicação, ela aproveitou para falar sobre as mudanças que está vivendo.

"As mudanças são muitas! Às vezes nem me reconheço. Vivo intensamente todas as versões de mim e essa é uma daquelas inesquecíveis. Só agradeço por esse presente da vida… meu pequeno crescendo a cada dia. Já estou na fase que não me enxugo do joelho pra baixo rs!", contou a artista, que já é mãe de Daniel, de oito anos.

Recentemente, Paula compartilhou um vídeo mostrando os detalhes do seu chá revelação. A festinha foi organizada pela madrinha da criança e contou com várias etapas. A gravação começa com a atriz e o marido abrindo uma caixa com várias bexigas amarelas. Depois, os papais tentam descobrir de outras formas, que ainda não mostra o sexo do bebê.

Por fim, a atriz acende uma vela, que mostraria se eles seriam pais de um menino ou menina, mas acabou não funcionando. Mas a madrinha tinha um plano B, então Diego estourou um confete, mostrando que eles seriam pais de outro menino.

Confira:

Paula Barbosa relembra abuso psicológico durante gestação

Paula Barbosa compartilhou um vídeo em sua conta no Instagram e relembrou momentos difíceis que viveu quando estava grávida do seu filho Daniel. A atriz disse que se inspirou pelo relato de influenciadora que sofreu violência obstétrica e decidiu contar sua história.

"Eu mesma tenho a minha história, aconteceu há oito anos. Eu não cheguei tão longe. Estava com cinco para seis meses e tomei decisão de mudar a equipe médica. Tinha pesquisado sobre o parto humanizado e me apaixonei e quis mergulhar neste universo. Porém, tinha um médico que me tratava desde a adolescência. Era Deus no céu e ele na terra. Tudo o que ele falava era lei para mim", disse em um trecho. Veja o relato completo!

