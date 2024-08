Nas redes sociais, a apresentadora Nadja Haddad postou fotos no hospital com o filho, José, e celebrou seu quarto mês de vida

Nadja Haddad usou as redes sociais neste domingo, 25, para celebrar o quarto mês de vida do filho, José, fruto de seu casamento com Danilo Joan. O menino e o irmão gêmeo nasceram com prematuridade extrema, mas Antônio acabou morrendo algum tempo depois.

Em seu Instagram, a apresentadora postou fotos com o herdeiro, que segue internado, e falou sobre esse período que eles estão enfrentando. "4 meses, meu filho! E de pensar que você e seu irmão, Antônio, nasceriam agora…", começou ela.

"Em meio a tantas dores, medos, desafios… Eu e o seu papai vivemos muitas superações. E, sobretudo, testemunhamos os milagres de Deus! Assistimos o passo-a-passo do último trimestre da sua gestação fora do meu ventre! Hoje, você é um bebezão! Perfeitamente formado, sob os cuidados do Pai e de uma equipe médica, incluindo enfermeiras e técnicas, que te enchem de amor! E tem o privilégio de ser cuidado também pelo seu anjo, o seu irmão Antônio", acrescentou.

Nadja completou o texto fazendo um agradecimento. "Obrigada, Deus, por cada vitória e por nos ajudar a transformar a dor em gratidão. E por acolher nosso Antônio em Seus braços e permitir que sintamos daqui, o amor dele. "Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês" — declara o Senhor — "planos de fazê‑los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro" — ‭‭Jeremias‬ ‭29‬:‭11. Nós agradecemos o apoio e as orações de todos vocês que estão sempre nos acolhendo em cada vitória por aqui!", finalizou.

Filho de Nadja Haddad é extubado

O filho de Nadja Haddad, José, foi extubado e a apresentadora celebrou a melhora do pequeno nesta última quarta-feira, 21. Em sua rede social, a famosa compartilhou um vídeo com o bebê nos braços e falou como ele está após passarem por momentos desafiadores nas últimas semanas.

"Após o susto que tomamos há semanas atrás, José foi extubado e voltou para o colinho da mamãe! Só Deus sabe o quando eu sonhei em poder filmar esta cena novamente! Obrigado pelas orações de todos vocês! Todo tempo Deus é bom! Com tudo que estamos vivendo… estamos encontrando forças no senhor,aos poucos estamos voltando a sorrir!", contou a mamãe. Confira o relato completo!