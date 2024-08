Filho de Nadja Haddad é extubado após susto nas últimas semanas

Após momentos desafiadores e até cirurgia, filho de Nadja Haddad é extubado e apresentadora celebra momento com o bebê nos braços

O filho de Nadja Haddad, José, foi extubado e a apresentadora celebrou a melhora do pequeno nesta quarta-feira, 21. Em sua rede social, a famosa compartilhou um vídeo com o bebê nos braços e falou como ele está após passarem por momentos desafiadores nas últimas semanas.

O herdeiro da jornalista segue internado, ele nasceu com prematuridade extrema e, infelizmente, o irmão gêmeo, Antônio, não resistiu e faleceu algum tempo logo após a chegada ao mundo. Aos três meses, José precisou passar por uma cirugia nas últimas semanas e agora pode ser extubado.

"Após o susto que tomamos a semanas atrás, José foi extubado e voltou para o colinho da mamãe! Só Deus sabe o quando eu sonhei em poder filmar esta cena novamente! Obrigado pelas orações de todos vocês! Todo tempo Deus é bom! Com tudo que estamos vivendo… estamos encontrando forças no senhor,aos poucos estamos voltando a sorrir!", contou a mamãe.

No dia 30 de julho, a ex-apresentadora do Bake Off Brasilfalou sobre momentos desafiadores que estavam passando com o filho no hospital. “Nos últimos dias a gente enfrentou momentos bem desafiadores com o nosso José”, iniciou a apresentadora. “Exatamente gente, na madrugada de sexta-feira para sábado, o José teve que fazer uma cirurgia de urgência… Foram momentos muito tensos, por conta da demora para conseguir fazer xixi ele acabou tendo algumas convulsões. Mas a gente está firme, temos certeza que vamos sair daqui com o José nos nossos braços”, completou Danilo, marido da famosa.

Filho de Nadja Haddad já tinha sido extubado outra vez

Desde o nascimento, no final de abril, José estava respirando por aparelhos, mas apresentou melhoras e foi extubado no início de julho. Nadja Haddad e seu marido, Danilo Joan, ficaram muito felizes com a resposta que o filho estava tendo.

"Ele está evoluindo muito bem, graças a Deus! Ganhando peso e se acostumando a respirar naturalmente. Estamos aliviados e felizes demais! A extubação é uma etapa muito importante diante de tudo o que o José enfrentou. É uma grande vitória!", avaliou Nadja em entrevista para a CARAS.

A apresentadora reforça que é uma mulher de muita fé, nos últimos meses, ela mencionou que tem se apegado ainda mais em sua crença para enfrentar os momentos de adversidade, sendo motivo de forças para ela seguir.

"A fé sempre é meu principal instrumento para viver. Se não fosse a fé que tenho, teria blasfemado, esmorecido e perdido força para ter esperança. Acredito e aceito os desígnios de Deus pois Ele já me fez entender a chegada e a partida do meu Antonio e tem operado milagres todos os dias na vida do José. Sem fé eu não teria forças", confessa.