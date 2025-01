Almoço de Neymar Jr chama a atenção de Bruna Biancardi: ‘Desejo de grávido’

Bruna Biancardi mostra o que tem no prato de Neymar Jr na hora do almoço e brinca com a mistura de alimentos na mesma refeição

O atleta Neymar Jr chamou a atenção por sua escolha de alimentos na hora do almoço em sua casa. O flagra do prato dele foi compartilhado pela namorada, a influencer Bruna Biancardi, que está grávida pela segunda vez de um filho dele.

Nas redes sociais, Biancardi mostrou que ele colocou um pouco de cada alimento que tinha na hora da refeição e fez um pratão. No prato, o atleta colocou arroz, feijão, strogonoff, banana, batata palha, carne, couve-flor e farofa.

Na legenda do post, a morena brincou com o namorado. “Desejo de grávido”, disse ela. Inclusive, Bruna também mostrou o seu prato, que tinha apenas arroz, strogonoff e batata palha.

Vale lembrar que Neymar Jr vai se tornar pai pela quarta vez. Ele já é pai de Davi Lucca, de 13 anos, Mavie, de 1 ano, e Helena, de 6 meses. Agora, ele terá sua segunda filha com Bruna Biancardi, que já está no meio da nova gestação.

Refeição de Neymar Jr

Refeição de Bruna Biancardi

Neymar Jr destaca o amadurecimento

O jogador de futebol Neymar Jr abriu o coração ao comentar sobre as mudanças em sua vida ocorridas nos últimos anos. Em entrevista à 'CNN Esportes', o atleta do Al-Hilal avaliou as conquistas pessoais e profissionais, dificuldades e o quanto aprendeu desde o início de sua carreira no esporte.

Ao longo do bate-papo com a repórter, Neymar falou a respeito de sua evolução há cerca de 10 anos para os dias atuais. "Muitas coisas mudaram. Eu era um menino. Hoje, sou um homem. Hoje, tenho uma família. Tenho meus filhos", declarou ele.

"Ao longo dos anos, tenho aprendido muito, passei por muitas dificuldades, mas consegui superar todas elas. Conquistei muito mais do que poderia esperar. Estou muito feliz com minha carreira, com as coisas que fiz, onde joguei. Obviamente, você pensa no que poderia ter feito aqui e ali, mas tudo faz parte do futebol. Você nunca vai ganhar todos os troféus. Estou muito feliz com tudo que fiz até agora", completou.

Atualmente, Neymar Jr vive na Arábia Saudita devido aos compromissos com o Al-Hilal. O atleta brasileiro reside junto com a namorada, Bruna Biancardi, e Mavie, de 1 ano, primogênita do casal.

