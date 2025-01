O jogador de futebol Neymar Jr. encantou os internautas ao registrar um momento fofíssimo entre a filha, Mavie, e o avô, Neymar Santos

O jogador Neymar Jr. agitou as redes sociais nesta quinta-feira, 23, ao flagrar um momento encantador nas redes sociais. Em seu perfil oficial no Instagram, o atleta publicou um vídeo de seu pai, Neymar da Silva Santos, dançando com a neta, Mavie, de apenas um ano, fruto do relacionamento de Neymar com Bruna Biancardi.

"Peguei no flagra. Não basta ser só vovô, tem que dançar também", brincou o atacante do Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Confira o vídeo:

Neymar pegou o Neypai no flagra dançando com a Mavie! 😅😂😂 pic.twitter.com/ns4BGHDD1R — BB (@Luacheia12345) January 23, 2025

Neymar ensina hábito italiano à filha em almoço de aniversário da sogra

O jogador de futebol Neymar Jr., de 32 anos, decidiu compartilhar um hábito tradicional italiano com a filha, Mavie, de um ano, e ensiná-la a praticar o ato durante as refeições. Isso porque o atleta instruiu a menina a "chuchar" o pão no molho durante o aniversário da sogra, Telma Fonseca, na última segunda-feira, 20. O momento foi compartilhado pela influenciadora digital Bruna Biancardi, mãe da menina e namorada do futebolista, nas redes sociais.

"Molha o pãozinho e come", explicou Neymar a Mavie. A menina chuchou o pão e, antes de colocar na boca, ela resolveu pegar mais molho no prato. "Mais?", se surpreendeu o atacante do Al-Hilal. Ela então come o pão com molho e é parabenizada pelo pai: "Muito bem, meu amor". E então, a herdeira começa a bater palminha.

De acordo com o Istituto Italiano di Cultura San Paolo, o "fare la scarpetta!" é o hábito de "chuchar" uma fatia de pão, com garfo ou com as mãos, no que restou de molho no prato, que pode ser um molho de tomate, um ragu ou o molho da salada. Veja o registro de Mavie!

Leia também: Neymar Jr fala sobre relação com Helena, sua filha com Amanda Kimberlly