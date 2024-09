Neymar Jr. encanta ao surgir apertando bochechas e perninhas de Mavie

Em novo clique, Neymar Jr. encanta ao surgir agarrando Mavie; filha do jogador de futebol deu show de fofura com seus sorriso

A filha de Neymr Jr. e Bruna Biancardi, a pequena Mavie, que em breve completa seu primeiro ano de vida, deu um show de fofura em mais uma aparição na rede social. Nesta segunda-feira, 16, o jogador de futebol compartilhou uma foto apertando a herdeira e deixou os seguidores babando com a pequena.

Rindo com a mão na boca e mostrando toda sua alegria, a garota chamou a atenção com seu sorriso cheio de simpatia. Usando um macacão verde e um laço na cabeça, Mavie ostentou suas dobrinhas da pernas e bochechas irresistíveis.

Claro que Neymar Jr. não aguentou sua filha com Bruna Biancardi e deu uma abraço de urso. O registro do momento cheio de amor alegrou quem estava passando pelos stories do craque brasileiro. Inclusive, neste domingo, 15, o famoso encantou ao exibir a herdeira pronta e usando até joia para um passeio em família.

Ainda recentemente, o jogador de futebol impressionou ao mostrar que Mavie estava quase andando sozinha com apenas nove meses. É bom lembrar que a bebeê não é mais a caçula dele. Até então ele tinha Davi Lucca, de 12 anos, fruto de uma antiga relação com Carol Dantas, e a bebê. Mas, agora, ele se tornou pai de Helena, que nasceu da modelo Amanda Kimberlly.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Neymar Jr (@neymarjr)

Irmã de Neymar faz surpresa no aniversário de Amanda Kimberlly, mãe da caçula do jogador

A irmã de Neymar Jr., Rafaella Santos, mostrou mais uma vez que é bem próxima da mãe de sua sobrinha Helena, a modelo Amanda Kimberlly. Em sua rede social, ela revelou o que fez para homenagear a mãe de sua afilhada.

Neste domingo, 15, Rafaella Santos postou uma imagem de Amanda Kimberlly segurando um buquê gigante, de formato de coração, e repleto de rosas bem caras. Contente com o mimo, a mãe de Helena fez o clique segurando a lembrança e a irmã de Neymar Jr. usou a foto para escrever uma homenagem. Veja mais aqui.