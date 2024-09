Filha de Neymar Jr. encanta ao surgir até com joia para passeio; veja look

Cheia de estilo, filha de Neymar Jr. encanta ao surgir todo estilosa em vídeo feito por Bruna Biancardi; veja detalhes do look

A filhar de Neymar Jr. e Bruna Biancardi, a pequena Mavie, que em breve completará seu primeiro ano de vida, deu um show de estilo e fofura em mais uma aparição na rede social. Neste domingo, 15, a menina foi gravada pela mãe e encantou ao surgir toda arrumada para passear com os pais.

Herdeira do craque do futebol, claro que a bebê surgiu com itens de grife e até joias. Toda sorridente, Mavie chamou a atenção ao aparecer com um vestido azul, sándálias e um colar de ouro, com vários trevos, semelhante ao que seu pai usa.

Além de seu estilo, a filha de Neymar Jr. e Bruna Biancardi chamou a atenção com sua simpatia. A menina esbanjou fofura ao dar risada e se divertir ao gravar o vídeo antes de aproveitar mais um momento com os pais.

Ainda recentemente, o jogador de futebol impressionou ao mostrar que Mavie estava quase andando sozinha com apenas nove meses. É bom lembrar que a bebeê não é mais a caçula dele. Até então ele tinha Davi Lucca, de 12 anos, fruto de uma antiga relação com Carol Dantas, e a bebê. Mas, agora, ele se tornou pai de Helena, que nasceu da modelo Amanda Kimberlly.

Veja o look de Mavie:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Irmã de Neymar faz surpresa no aniversário de Amanda Kimberlly, mãe da caçula do jogador

A irmã de Neymar Jr., Rafaella Santos, mostrou mais uma vez que é bem próxima da mãe de sua sobrinha Helena, a modelo Amanda Kimberlly. Em sua rede social, ela revelou o que fez para homenagear a mãe de sua afilhada.

Neste domingo, 15, Rafaella Santos postou uma imagem de Amanda Kimberlly segurando um buquê gigante, de formato de coração, e repleto de rosas bem caras. Contente com o mimo, a mãe de Helena fez o clique segurando a lembrança e a irmã de Neymar Jr. usou a foto para escrever uma homenagem. Veja mais aqui.