Nadja Haddad surge feliz com o filho e o marido em nova foto; veja

"A apresentadora Nadja Haddad e seu marido, o político Danilo Joan, estão contentes com a alta do filho, José, e compartilharam um momento em família

A apresentadora Nadja Haddad e seu marido, o político Danilo Joan, estão contentes com a alta hospitalar do filho, José. O bebê deixou o hospital no último, 2, após ficar internado por 6 meses na UTI Neonatal. Nesta quarta-feira, 5, ela usou as redes sociais para compartilhar um momento em família.

No registro publicado no feed do Instagram, os três aparecem deitados na cama. E os pais, é claro, não escondem a felicidade de ter o pequeno por perto. "Bom dia!", escreveu ela na legenda. Veja o clique:

Storie de Nadja Haddad (Reprodução/Instagram)

Nadja Haddad encanta ao mostrar o rosto do filho após alta hospitalar

No último domingo, 3, ela celebrou passar o primeiro dia com o menino em casa e mostrou o rostinho do pequeno. "Ainda sem acreditar. Nosso domingo começou assim", escreveu ela ao publicar uma foto em que o bebê aparece na companhia do pai. Em seguida, ela também mostrou o menino olhando para um móbile para crianças. "Tem alguém encantado com o mundo novo por aqui", se derreteu Nadja.

Em outro momento, ela postou um vídeo com o pequeno no colo. "Estou vivendo ou não um sonho? Um homem da minha vida nos meus braços, e o outro pilotando a churrasqueira para a gente. Só a gente aqui curtindo isso, é muita benção, como sonhei com esse momento", falou.

Nadja deu à luz meninos gêmeos, José e Antonio no dia 25 de abril de 2024. Porém, o bebê Antonio não resistiu e faleceu depois de algumas semanas do nascimento. Mesmo com a dor do luto de perder um filho, ela se manteve firme para cuidar do outro filho, que agora foi para casa.

Leia também: Conheça José, o filho de Nadja Haddad que ficou na UTI Neonatal