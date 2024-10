Nadja Haddad comove ao falar sobre internação do filho: '7 meses na luta'

A apresentadora Nadja Haddad fez um desabafo comovente ao falar sobre a internação de seu filho, José, que nasceu prematuro

Nadja Haddadcomoveu os seguidores das redes sociais ao fazer um desabafo sobre a fase que está vivendo. José, o filho da apresentadora com Danilo Joan, nasceu com prematuridade extrema e está internado no hospital.

Em seu perfil oficial no Instagram, ela compartilhou um vídeo mostrando suas idas ao hospital para ver o herdeiro e abriu o coração. "214 dias, sete meses, mais tempo que durou minha gestação. Mais de meio ano fazendo esses trajetos e esses caminhos, vendo as mesmas imagens todos os dias. Eu conheço cada canto e já chorei muito em muitos deles, mas eu também já sorri", começou.

"Nessa jornada tenho aprendido a ser resiliente, mais confiante, a engolir as minhas dores para salvar a vida do meu filho. Eu ouço muito que sou forte e nem acho que eu sou. Sou uma mulher de fé e preciso dizer, o meu sustento diário, a minha fortaleza e coragem vem de Deus, que me deixou sofrer muito, mas me levou a um nível de fé jamais alcançada e que diariamente mos mostra o poder do seu milagre. Creia mesmo no deserto, creia, vai passar e vai ser melhor do que você sonhou", completou.

Na legenda, Nadja também escreveu sobre esse período desafiador e agradeceu o apoio que recebe dos seguidores. "7 meses na luta. Alguns dias podem parecer difíceis, mas nunca deixei de confiar. Só Deus sabe o nosso caminho e nos ajuda sempre a guiar nessa trilha desconhecida. Lá na frente, a gente entenderá todo o percalço e vai valorizar todo o esforço. Obrigada a você que nos abastece sempre com amor, mensagens de carinho e orações! Já vencemos, mas ainda teremos uma longa jornada para superar alguns obstáculos. Afinal, isso é… VIDA!".

Nadja Haddad posta clique raro com o filho e celebra data especial

No dia 12 de outubro, Nadja Haddad encantou os seguidores ao compartilhar um novo clique em família para comemorar uma data especial. Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora postou uma foto com o marido, Danilo Joan, e com o filho, José, e celebrou o Dia das Crianças.

"Nosso primeiro dia das crianças com a nossa criança, nosso menino José! Vocês nem imaginam o quanto sonhamos em passar essa data sendo pai e mãe e já ansiosos para vermos nosso garotão brincando com muitas outras crianças! Já temos uma lista de brincadeiras e atividades com o José para quando ele for pra casa! E nosso dia das crianças será todo dia!", disse ela. Confira a publicação!

