Nadja Haddad se declara para o marido em data especial: 'Nosso amor'

A apresentadora Nadja Haddad encantou ao prestar uma bela declaração para o marido, Danilo Joan, ao comemorar nove anos de casada

Nadja Haddad usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta segunda-feira, 24, a apresentadora completou nove anos de casada com Danilo Joan e comemorou mais um ano de união recordando fotos do dia que eles se casaram no civil.

"Nove anos do restante de nossas vidas… Nove anos do "sim" mais certo! Nosso amor ressignificou um período que tinha tudo pra ser só de dor. Não foi o casamento que sonhamos, mas foi perfeito, planejado por Deus", começou o texto.

Em seguida, Nadja contou que seu pai morreu na véspera do casamento. "Meu pai foi recolhido na véspera, no lugar do meu choro constante, Deus me uniu ao homem da minha vida, ao pai dos meus filhos, ao meu grande amor… Danilo Joan que ocupou todo o meu espaço interno e, ao longo do tempo, me ocupou com tanto amor! Minha vida, como amadurecemos desde então! Ainda bem que nem imaginávamos o que enfrentaríamos! Rs! Mas ainda bem que sempre tivemos dependência do amor de Deus!", acrescentou.

A apresentadora completou o texto se declarando para o amado. "Te amo, te honro e será assim até o meu último suspiro de vida! ( até hoje, olho pra ele e penso: caramba… eu casei com aquele cara por quem eu era apaixonada! Rsrs! Casei com ele!!! Rs! Que esse frio na barriga nunca acabe!)", finalizou.

Vale lembrar que Nadja e Danilo são pais de José e recente, ela encantou ao postar fotos inéditas do menino, usando um look azul. "Toda vez que olho para o José me admiro. Meu Deus, eu sou mãe! Saiu de mim... E toda vez que olho pra ele, só agradeço! Pois vejo, claramente, os milagres de Deus...", se derreteu a famosa,

Nadja Haddad volta à TV após enfrentar desafios na vida pessoal

A apresentadora Nadja Haddad está de volta ao comando do programa Bake Off Brasil - Mão na Massa, que é uma parceria do SBT e Warner Bros. Ela ficou longe da atração por uma temporada após ser anunciado que o projeto sairia do ar e também ao enfrentar um ano repleto de desafios em sua vida pessoal.

No fim de fevereiro, o SBT anunciou o retorno dela ao projeto em um comunicado oficial à emissora. "Para a próxima edição do "Bake Off Brasil – Mão na Massa", SBT e Warner Bros. Discovery anunciam o retorno de Nadja Haddad como apresentadora, que estará ao lado da chef confeiteira Beca Milano e do chef Giuseppe Gerundino. Já conhecidos e queridos pelo público por suas participações em temporadas anteriores, eles reassumem seus postos no reality culinário, que chega à sua 11ª temporada em 2025", informaram.

