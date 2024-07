Nadja Haddad relata momentos desafiadores com o filho: 'Está sedado'

Nadja Haddad compartilhou um vídeo nas redes sociais e atualizou os fãs sobre o estado de saúde do seu filho José, de apenas três meses

Nesta terça-feira, 30, Nadja Haddad e Danilo Joan atualizaram sobre o estado de saúde do filho José, de apenas três meses. O bebê segue internado após ter nascido com prematuridade extrema. O casal teve gêmeos, mas o Antônio não resistiu e infelizmente faleceu.

Em um vídeo compartilhado no Instagram, Nadja e Danilo afirmaram que estão vivendo momentos desafiadores. “Nos últimos dias a gente enfrentou momentos bem desafiadores com o nosso José”, iniciou a apresentadora. “Exatamente gente, na madrugada de sexta-feira para sábado, o José teve que fazer uma cirurgia de urgência… Foram momentos muito tensos, por conta da demora para conseguir fazer xixi ele acabou tendo algumas convulsões. Mas a gente está firme, temos certeza que vamos sair daqui com o José nos nossos braços”, completou Danilo.

Em seguida, a famosa afirmou que apesar de tudo o bebê está respondendo bem ao tratamento. “A gente só tem a agradecer porque o José está respondendo muito bem, ele voltou a ser entubado. Ele está sedado, mas aos poucos as medicações estão sendo retiradas. A gente agradece muito a todo mundo que tem perguntado, por favor, continuem orando", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 🌹Nadja Haddad 🅾️+ (@nadjahaddad)

Mesversário

A quinta-feira, 25, foi um dia mais do que especial para Nadja Haddad e Danilo Joan. Isso porque o pequeno José, filho do casal, completou três meses de vida. Em seu Instagram Stories, a apresentadora mostrou que teve festinha na UTI. A famosa celebrou a data com um balão personalizado contendo o nome e idade do bebê. "Meu bebezão faz três meses hoje", escreveu a mamãe coruja.

Nadja Haddad deu à luz a gêmeos, porém no dia 18 de maio ela revelou que Antônio, o outro bebê, não resistiu e infelizmente veio a falecer.

Recentemente, ela comemorou o fato de poder amamentar o herdeiro pela primeira vez. "Vivi um momento que foi o mais feliz dos últimos tempos. Entre tantos momentos felizes, esse foi o mais emocionante para mim, pela primeira vez o José veio para minha mama. Pela primeira vez, tentei amamentar, foi um dia de estímulo", contou ela.