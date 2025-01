Nadja Haddad realiza sonho com a maternidade: 'Escolhida por Deus e pelos meus filhos'

Em entrevista à CARAS Brasil, Nadja Haddad abre o coração ao falar de maternidade e revela as transformações em sua vida após ser mãe

"O meu maior sonho" é assim que Nadja Haddad (44) define a experiência de ser mãe. Ela já era uma jornalista famosa e reconhecida pelo grande público no entretenimento, mas acabou também se tornando, para muitas mulheres, uma referência quando o asssunto é maternidade. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora abre o coração ao falar das transformações em sua vida com esta fase.

A experiência de Nadja Haddad com a maternidade começou em abril de 2024, quando deu à luz aos gêmeos José e Antônio, frutos da sua relação com Danilo Joan (41). Os meninos nasceram prematuros extremos e ficaram alguns meses internados na UTI Neonatal.

Antônio acabou não resistindo e faleceu no ano passado. José se recupera bem e, desde novembro, o filho de Nadja Haddad já está em casa e ótimo de saúde! Segue apenas recebendo estímulos e passando por acompanhamento médico.

"José está se desenvolvendo muito bem, graças a Deus! Nos surpreende a cada dia! Me sinto mais madura, mais corajosa para tudo na vida, o que não quer dizer mais segura. Afinal, depois de tudo o que vivemos, qualquer espirro que o José dá, já me deixa preocupada!", afirma.

Nadja Haddad não poupa palavras para falar sobre a experiência com a maternidade e aponta estar plenamento feliz. Sempre destacando a importância da fé em sua vida, ela confessa que ser mãe é algo muito poderoso.

"Vivo hoje a mais incrível transformação! Mesmo com todas as dores que enfrentamos, me sinto plena, leve e mais feliz do que em qualquer outro momento. E sem dúvida, vivo o meu maior sonho. Reconhecer o quão poderosa nós somos por poder gerar vidas! A melhor parte é entender que fui escolhida por Deus e pelos meus filhos. É cuidar de um ser que saiu de mim, é ver de pertinho seu desenvolvimento, suas descobertas… ou seja, tem muitas partes incríveis!", analisa.

'NÃO FOI POR ACASO QUE ENFRENTEI TUDO ISSO'

Só no Instagram, a apresentadora conta com mais de 2 milhões de seguidores que acompanham sua rotina ao lado do filho e marido. Nas publicações, muitas mulheres revelam que têm Nadja Haddad como uma forma de inspiração e compartilham com ela seus desafios no processo da maternidade. A jornalista afirma que se surpreendeu pela tamanha identificação, mas reforça que faz questão de apoiar e escutar essas mães e seus relatos.

"Não esperava! Não sabia dessa realidade… quantas mulheres, quantas famílias precisam ser vistas e acolhidas por conta dos desafios da prematuridade e do luto. Faço questão de conversar com muitas mães pelo direct, ouvir seus relatos e compartilhar meus aprendizados constantes. Não foi por acaso que enfrentei tudo isso, foi pra dar voz a essa realidade e acolher essas famílias" finaliza a apresentadora Nadja Haddad.

