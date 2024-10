Nadja Haddad conta que parou de amamentar o filho após cirurgia: 'Triste'

A apresentadora Nadja Haddad revelou que precisou parar de amamentar o filho de 5 meses; bebê está internado desde o nascimento

A apresentadora Nadja Haddad dividiu com o público um relato bastante emocionante a respeito do filho, José, de cinco meses. Por meio de seus stories no Instagram, ela revelou que precisou parar de amamentar após o pequeno realizar uma cirurgia no intestino, há cerca de dois meses.

De acordo com Nadja, ela estava preparada para voltar a alimentá-lo, mas por orientações médicas e para assegurar a saúde do filho, o pequeno passou a tomar fórmula. José nasceu prematuramente e está internado desde que chegou ao mundo.

"Fiquei algumas semanas vivendo o luto, chorando e sofrendo muito, mas agindo com resiliência. Não estou mais amamentando o José, depois da cirurgia que ele fez no intestino, ele ficou com fórmula para proteger a questão intestinal, com receio de que ele pudesse ter alguma intolerância ao meu leite ou à proteína do leite da vaca que eu consumo", relatou Nadja Haddad.

"No dia em que ele voltaria para o meu leite, ele evacuou com um pouco de sangue. Então, a médica preferiu não voltar com o meu leite, o que concordei com muita dor no coração, e ele não quis mais o meu seio. Não quis mais pegar a minha mama. Isso me deixou triste, mas tenho que pensar no que é melhor para ele", completou a apresentadora.

Em seguida, a famosa contou que ainda possui um grande estoque de leite materno e, por isso, irá doá-lo a um banco. "Isso me deixa muito feliz. Quando a médica conversou comigo sobre o José não consumir mais o meu leite, a minha intenção era continuar a tirar para doar, mas já tenho um estoque muito grande e, se fizesse isso, iria comprometer o espaço de estoque da maternidade. Então, todo o meu leite será doado", explicou ela, por fim.

Nadja Haddad deu à luz gêmeos em abril deste ano, em prematuridade extrema. Antônio não sobreviveu e faleceu pouco mais de um mês após o parto. José, por sua vez, segue internado e tem apresentado avanços.

