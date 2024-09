Na reta final da gravidez, Sthefany Brito compartilha como está sua dilatação

Próximo ao fim da gestação, Sthefany Brito usou as redes sociais para compartilhar com quantos centímetros de dilatação está: "Não é grandes coisas"

Nesta quinta-feira, 5, Sthefany Brito atualizou os seguidores sobre a reta final de sua gestação. Próximo a completar 40 semanas, a atriz compartihou nas redes sociais que começou o processo de dilatação para entrar no trabalho de parto.

Casada com o empresário Igor Raschkovsky, ela espera o segundo menino, o pequeno Vicenzo, e já é mãe de Antonio Enrico, nascido em novembro de 2020.

Nos Stories do Instagram, a atriz deu mais detalhes sobre este momento. "Estou com 1cm de dilatação e ele está um pouco mais baixo. Não é grandes coisas, do Enrico eu fiquei com 2 ou 3 de dilatação durante três semanas, não evoluiu nada", disse Sthefany, que também contou que, segundo sua médica, as contrações de treinamento já começaram.

Sthefany Brito revela que marido está 'preocupado' com nascimento do filho

Contando os dias para o nascimento de Vicenzo, Sthefany Brito revela que seu marido, o empresário Igor Raschkovsky, está preocupado em relação à chegada do caçula. "Vamos descobrir juntos como é ser pais de dois", diz a atriz, que já é mãe de Antonio Enrico.

"O Igor está mais preocupado em como é que vai ser esse início [risos]. Mas ele é muito parceiro, chega junto, quando precisa pega para ele a responsabilidade, é paizão", afirma Sthefany Brito, em entrevista à Revista CARAS. "Eu fico tranquila porque eu sei que posso contar com ele."

A artista diz que, apesar de não serem mais pais de primeira viagem, os dois sabem que o desafio ainda existirá, mesmo que diferente. Brito afirma que pretende encarar a rotina e os cuidados iniciais com um pouco mais de leveza e segurança, já que, desta vez, já sabe melhor como tudo funciona.

"O primeiro é desesperador, respirou diferente você já fica em pânico se está acontecendo alguma coisa. O Enrico chegou a ir para a emergência várias vezes, por exemplo. Hoje, eu jamais levaria o Vicenzo. Não que você não vai se preocupar, mas no segundo você tem um pouco mais de segurança em relação ao cuidado e um pouco mais de tranquilidade de saber que é assim que acontece."

A atriz ainda conta que o segundo filho já era um desejo dela e de seu marido, já que os dois têm irmãos — ela é irmã do ator Kayky Brito. Brito e o empresário são casados desde 2018 e, em novembro de 2020, deram às boas vindas a Antonio Enrico, primeiro filho do casal.