Monyque Costa posta clique fofo com o afilhado, filho de Virginia e Zé Felipe

Monyque Costa, filha do cantor Leonardo, encantou os seguidores ao postar um clique com José Leonardo, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Monyque Isabella Costa, filha do cantor Leonardo, encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar alguns cliques com o afilhado, José Leonardo. O menino, filho de VirginiaFonseca e Zé Felipe, está com dois meses.

Durante o fim de semana, Monyque esteve cercada de pessoas especiais e em seu perfil oficial no Instagram, ela decidiu publicar alguns registros com as visitas que recebeu. Além de José Leonardo, ela também mostrou que estava com as sobrinhas, Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de dois.

"Fim de semana em casa com meus amores! Já tô com saudade", escreveu a filha do cantor Leonardo na legenda da publicação, acrescentando um emoji de coração.

A publicação recebeu vários comentários fofos. "Lindos!! Momento fofura... José Leonardo fazendo pose para selfie com a titia/dinda", disse uma seguidora. "Bella está se saindo uma ótima madrinha pro José Leonardo, sempre presente na vida dele", falou outra. "Vê se eu aguento... José Leonardo fazendo pose pra tirar foto com a titia Bella", comentou uma fã. "Lindos seus sobrinhos", elogiou mais uma.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Monyque Isabella Costa | Agro 🌱 (@monyqueisabellacosta)

Filha de Leonardo surge com a namorada em evento da família

Monyque Isabella esteve na festa de aniversário da sobrinha Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe. O evento aconteceu em uma casa de festas de Goiânia, Goiás, e reuniu amigos e familiares. Inclusive, Monyque foi acompanhada de sua namorada, Jessica Kalossi.

As duas esbanjaram simpatia e posaram abraçadas na entrada do evento. Monyque Isabella é a filha mais discreta de Leonardo. Ela não tem uma carreira artística e vive longe dos holofotes. Ela é formada em Relações Internacionais e trabalha com agronomia. Veja as fotos!

