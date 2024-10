Poliana e Leonardo comemoram aniversário de Monyque Costa, filha do cantor

Monyque Costa completou 33 anos de vida nesta quinta-feira, 10, e ganhou uma bela homenagem do pai, Leonardo e da madrasta, Poliana Rocha

Monyque Costa completou 33 anos de vida nesta quinta-feira, 10, e ganhou uma homenagem especial do pai, o cantor Leonardo, e da madrasta, a influenciadora digital Poliana Rocha.

Através dos Stories do Instagram, o sertanejo postou uma foto em que aparece dando um beijo no rosto da herdeira, fruto de seu relacionamento com a empresária Sandra Helena, e se declarou. "Parabéns, minha filha. Monyque. Deus te abençoe. Te amo", escreveu Leonardo.

Poliana também homenageou a enteada em suas redes sociais. A influenciadora digital postou uma foto da aniversariante a parabenizou. "Parabéns, Monyque!!! Amo muito você e desejo que você seja muito feliz na sua vida. Estarei sempre do seu lado, te apoiando e te aplaudindo de pé. Conte comigo por toda vida", disse ela.

Vale lembrar que Monyque é madrinha de José Leonardo, filho de Zé Felipe e Virginia Fonseca. O caçula do cantor e da influenciadora digital completou seu primeiro mês de vida na última terça-feira, 8.

Confira as homenagens:

Leonardo com a filha, Monyque - Foto: Reprodução/Instagram

Poliana homenageia a enteada, Monyque - Foto: Reprodução/Instagram

Quem é Monyque Costa?

Formada em Relações Internacionais e Agronomia, Monyque é a segunda filha de Leonardo, fruto do relacionamento dele com a empresária Sandra Helena. Diferente dos irmãos, ela segue uma vida discreta e prefere não compartilhar muitos detalhes da vida pessoal. Apaixonada por sua área de trabalho, ela costuma usar suas redes sociais para falar sobre sua profissão. Amante da natureza, ela vive na Fazenda Talismã, que é de seu pai.

Monyque namora a também engenheira agrônoma Jessica Kalossi. O casal é muito querido pela família e Poliana Rocha, madrasta de Monyque, já fez elogios públicos às duas. Com pouco mais de 500 mil seguidores no Instagram, Monyque aos poucos tem conseguido conquistar um certo espaço na internet. Apesar de não se interessar tanto pelo meio artístico, ela garante que tem gostado de trabalhar como influenciadora do mundo agro. Saiba mais!