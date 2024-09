Miss Brasil Marthina Brandt explica tema da festa de 1 ano do filho: 'Ele amou'

Em entrevista à CARAS Brasil, a Miss Brasil Marthina Brandt se derrete ao falar do primeiro aniversário de João, fruto da relação com Gabriel Kanner

Miss Brasil 2015, Marthina Brandt (32) celebrou o primeiro aniversário de seu filho, João, fruto do relacionamento com Gabriel Kanner (34). Em uma festa intimista, a influenciadora reuniu amigos e familiares em sua casa em São Paulo, no último sábado, 31, e escolheu um tema pensado para o pequeno também se divertir.

Em entrevista à CARAS Brasil, a Miss Brasil diz que o tema Safari partiu da decoração do quarto do primogênito . O ambiente é decorado com elementos de fazenda, e, de acordo com Brandt, o bebê é muito ligado aos animais.

"[Ele] adora imitar os bichos e brincar com as miniaturas dos animais. Queríamos um tema que ele se identificasse, mas que fosse diferente do quarto. Por isso, de fazendinha fomos para Safari. Ele amou", acrescenta a modelo.

Mãe de primeira viagem, a influenciadora afirma estar realizada com o filho —apesar de ficar surpresa em como o primeiro ano de vida do pequeno passou rápido. "É incrível acompanhar de perto a evolução de uma criança e já perceber a sua personalidade. Já estou com saudades do João bebezinho. Mas feliz que ele está crescendo forte e sapeca."

Brandt e Kanner se casaram em setembro de 2021. Pouco menos de dois anos depois, eles fizeram uma cerimônia luxuosa para renovar os votos, em uma festa para 200 pessoas no hotel Rosewood, em São Paulo. Na época, o evento contou com show de Nando Reis (61).

"Sempre desejei fazer duas celebrações no meu casamento: a primeira mais intimista, com apenas familiares, e outra reunindo todos os meus amigos e pessoas especiais. Por conta da pandemia, optamos inicialmente por fazer essa primeira e adiar a segunda que, inicialmente, seria feita em Pipa, mas acabamos transferindo para São Paulo", contou ela, à época.

